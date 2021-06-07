環保署擬公共屋邨設減臭廚餘機　每部成本數百萬元

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-07 19:34

每日棄置到堆填區的都市固體廢物中，廚餘佔最多，2019年每日棄置量達3,353公噸。環境諮詢委員會今日（7日）討論《香港資源循環藍圖2035》，當中不少委員關注廚餘回收問題，包括目前小蠔灣的有機資源回收中心第一期（O．PARK1）未達目標處理量等。 環境保護署代表在會上指，現時有科技可減少廚餘的臭味，解決屋苑或食肆如回收廚餘要「日日清」問題。他又透露，目前正與房屋委員會研究，在公共屋邨中試用生物科技減少廚餘臭味機器，試驗是否可減少運輸成本，而一部機器料成本達數百萬元。另外，環保署亦和教育局商討，在校園中使用可循環再造餐具，取代即棄塑膠餐具。

環境諮詢委員會今日（7日）討論《香港資源循環藍圖2035》。圖為委員會主席黃遠輝（右）及副主席譚鳳儀（左）。（黃金棋攝）

當局在《香港資源循環藍圖2035》中提出，本港就都市固體廢物訂中期目標，為推行都市固體廢物收費，將都市固體廢物的人均棄置量逐步減少40至45%，同時將回收率提升至約55%，預計在2030年前達成。

而今日會議上，廚餘回收成為委員關注焦點之一。委員之一、稻苗學會會長黃傑龍表示，目前回收量每日僅100多噸，未達目標處理量，認為回收基建項目雖重要，但軟件配套才是最困難。委員會主席黃遠輝亦認為，回收物中最難回收是廚餘，因會產生臭味，食肆或家居即使回收廚餘，亦希望可即日處理及送走，令運輸成本高。

環保署副署長胡偉文回應指，現時本港硬件上，距離回收一半廚餘棄置量仍有大段差距，而軟件配套更是最大挑戰。他指現時有新款機器可減少廚餘臭味，解決現時屋苑或食肆儲存問題。當局初步希望新技術可「落地」，現時已接觸房委會，希望可在公共屋邨等作試驗，「用cost-effective （成本效益）扭轉困難，例如因為氣味問題而要日日清嘅情況」。

廚餘或當成回收物

環保署副署長（減廢政策）陸嘉健則指，初步構思在將來實施的垃圾徵費計劃中，將廚餘當回收物，如「分到出嚟就唔收垃圾費」。他又指，現時和食環署研究，在垃圾站中增設設施回收廚餘，相信亦有助改善垃圾站環境。然而他強調，研究「唔係一件簡單事，因為垃圾站設施係啱啱好、地盡其用」。

另外，減廢藍圖中亦提出興建多一個焚化爐，有委員認為現時興建中的石鼓洲焚化爐選址不理想，因運輸成本高，認為最有效是建於堆填區附近。胡偉文則指，現時當局亦考慮第二個堆填區的選址、設計及處理量。他又預告，當局今年稍後時間會推出膠袋徵費的諮詢方案，除增加徵費水平外，另一考慮則為收窄豁免範圍。