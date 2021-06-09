名創優品遭破壞案　兩男女否認入屋犯法　男被告曾稱只是湊熱鬧

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-06-09 13:14

前年11月網民發起「三罷」行動，有示威者進入香港仔「名創優品」進行破壞，致店舖損失逾5300元，兩名年輕男女涉有份參與，被控入屋犯法罪，二人否認控罪，今日（9日）在區域法院受審。開案陳詞指，男被告被捕後，在警誡下表示自己只是湊熱鬧，亦否認曾參與非法集結。

兩名被告：黃曉縈（女，22歲，咖啡師）、李浩軒（22歲，髮型師）。他們被控於2019年11月14日，進入香港仔中心第4期「名創優品」損壞建築物或物品。

有人在店外打開雨傘

控方開案陳詞指，2019年11月14日，一群示威者在香港仔中心廣場聚集。事發時店舖「名創優品」已休店，但有3至4名示威者在店外打開雨傘，稍後時間，店外的示威者增至30至40人，部份人撬開店舖捲閘，包括兩名被告在內的示威者，進入店內破壞貨品，亦將一些貨品拋出店外。

男被告警誡下稱路過

有警員目睹經過，其他警員到場增援後，示威者四散。警員後來在附近先後拘捕兩名被告，男被告在警誡下稱：「我過嚟湊下熱鬧咋」、「我無非法集結，我只係路過」。

閉路電視片段拍到有示威者進入店舖，當中包括兩名被告，進行破壞前，有人打開雨傘，有人向閉路電視鏡頭噴漆。店舖在事件中損失逾5300元。

案件編號：DCCC 481/2020