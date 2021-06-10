有中學擬送書券獎勵打針學生　校長盼接種率高　暑假可辦全日活動

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-10 19:14

政府批准BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡降至12歲，政府明天（11日）起開放供12至15歲青少年預約，最快下周一可打針。另在本月21日及28日起，分別提供專車接送師生往接種中心及開展到校打針。 中學方面，創知中學校長黃晶榕透露正草擬家長信收集接種意願，盼申7月2日到校接種，為鼓勵學生參與，將向每名打針者送口罩及50元書券。倘學校接種率理想，盼教育局容許師生在暑假期間回校進行全日活動或補課。李求恩紀念中學校長賴炳華亦有信心該校可達300人到校接種門檻，對下學年可上全日課感樂觀，相信可參考捐血活動做法，在學校禮堂打針。 至於小學，香港資助小學校長會名譽主席張勇邦直言，小學未必輕易達到校接種人數要求，料部份學校會採專車接送服務。

政府明天（11日）起開放供12至15歲青少年預約，最快下周一可打針。另在本月21日及28日起，分別提供專車接送師生往接種中心及開展到校打針。(資料圖片)

創知中學送50元書券鼓勵學生接種

創知中學校長黃晶榕向《香港01》透露，該校教職員在5月初接種比例只約兩成，但截至今日已有逾半人接種，相信與世界多地疫情爆發、香港推動打針風氣盛有關。他認為市民接種意欲有所增強，有信心該校可達300人到校接種門檻，擬選7月2日打針：「有教職員都話想打，但知教育局就快公布，等埋學生一齊打」。

創知中學校長黃晶榕有信心該校可達300人到校接種門檻，擬選在試後活動時進行到校打針服務。（資料圖片）

校長盼接種率理想可暑假活動補課

黃晶榕解釋，6月底該校仍在考試，而7月2日「係試後活動最多人嘅一日，中二至中五都返」。他笑稱，不少學生對企業推送禮抽獎吸引打針感興趣，故將向每名打針學生送口罩及50元書券作鼓勵。他又說，若該校接種率理想，打算向教育局申請特別安排，容許已打針師生在暑假期間回校進行全天活動或補課。

李求恩紀念中學校長賴炳華相信，該校大多老師及家長有意參與接種服務，有信心達300人到校打針門檻，對下學年可上全日課感樂觀。(資料圖片)

賴炳華：禮堂夠位分區 料試後可到校接種

李求恩紀念中學校長賴炳華形容，教育局及時推打針配套是「德政」，相信該校大多老師及家長有意參與，有信心達300人門檻，對下學年可上全日課感樂觀。

賴炳華說，在收集打針意願後，若有足夠人數，將參考以往紅十字到校辦捐血活動做法，劃分禮堂不同位置作打針區、休息區等，並編排打針時間表，料每節最多50人接種，預計半日可完成：「禮堂夠大，考試後可以消毒做打針場地，而且多門口，方便控制人流。」

資助小學校長會名譽主席張勇邦指出，小學只有小六生達年齡要求，計及老師、家長亦未必輕易達300人到校門檻，估計部份學校或採專車接送。（資料圖片）

張勇邦：難達300人門檻小學將申專車服務

小學方面，香港資助小學校長會名譽主席張勇邦認為，政府公布時機尚算合適，惟需盡快推行，「如果開始放暑假就難搞」，而小學只有小六生達年齡要求，計及老師、家長亦未必輕易達300人到校門檻，估計部份學校或採專車接送。至於他任職校長的聖公會聖雅各小學，會先安排專家下周到校舉辦講座講解新冠疫苗資訊，收集家長意願後決定最終方案，初步傾向採到校接種。

若老師家長接種比率高 盼小學可全日上課

教育局公布接種率達7成的學校，下學年或可恢復全日制上課。張勇邦指出，若老師及家長接種比率理想，將約見教育局商討放寬安排：「會唔會照顧者，老師、家長夠7成都可以畀小學上全日堂？可以約教育局傾傾，但呢個係初步諗法，收集咗接種意願先。」

政府批准BioNTech（復必泰）疫苗接種年齡降至12歲，並推多個打針途徑鼓勵市民接種。(香港01製圖)

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