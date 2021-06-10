消息：寶血醫院停接分娩服務　職員證實8月16日起暫停

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-10 20:44

《香港01》接獲消息指，寶血醫院的產科將停止服務，記者致電該院，職員證實孕婦只可預約在8月15日前分娩，其後的日子將不再提供該項服務，「上面出咗通告」。 有婦產科醫生表示，部分醫院較依賴內地客，疫情影響下內地客人無法來港分娩，加上現時經濟不景，本港生育率偏低，部分醫院生意大受打擊，看不到前景，可能因此寧可終止該部分的服務。 記者正向寶血醫院查詢事件。

疫情影響下，內地人無法來港分娩。圖為示意圖。（資料圖片）

《香港01》接獲消息指，寶血醫院的產科將停止服務，記者致電該院查詢，職員證實孕婦只可預約在8月15日前分娩，其後的日子將不再提供該項服務，「上面出咗通告」。

婦產科專科醫生靳嘉仁表示，部分醫院較依賴內地客，例如寶血醫院昔日亦曾暫停產科服務，直到有「雙非」來港生子，該院生意才有起色，但其後「雙非」不能再來港分娩，該院生意亦受到影響。他指，疫情影響下內地客人無法來港分娩，相信對該院生意帶來打擊，加上現時經濟不景，本港生育率偏低，「如果（醫院）見到嚟緊無咩人預約，覺得前景唔好，可能寧願關咗佢，嗰層轉做其他服務。」

婦產科專科醫生靳嘉仁稱，部分醫院較依賴內地客，疫情影響下內地客人無法來港分娩，加上現時經濟不景，本港生育率偏低，部分醫院生意大受打擊。 （資料圖片）

寶血醫院網頁顯示，該院有7名婦產科專科醫生，靳嘉仁指，據他了解該院的醫生都是「掛單」醫生，料即使該院停止產科服務，該批醫生也可到其他醫院或診所工作。他補充，本港產科整體都「不景氣」，以往某些「好日」很快便會滿額，不能預約分娩，但現時甚少滿額。