醫療失誤｜寶血醫院七旬翁照腸鏡不治　家屬向衞生署三度投訴不果

七旬老翁於兩年前，在寶血醫院接受大腸鏡檢查後身亡，家屬質疑涉及醫療失誤，這兩年曾三度向衞生署投訴。惟衞生署每次回覆均指醫院無犯規，而個別醫生之判斷不在其規管範圍。死者的女兒形容，她與衞生署的溝通「好折騰，一次比一次失望，好似只要醫院有跟指引就無問題，無論啲醫生有無跟。」 關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌批評，衞生署對私家醫院的規管狹窄，僅限於人手、環境等有否違例。早於2018年11月，立法會通過《私營醫療機構條例草案》，條文包括成立投訴委員會，但承諾至今尚未兌現。彭鴻昌期望衞生署盡快成立委員會，令監督涵蓋醫生的服務質素。

不願上鏡的死者家屬表示，死者所簽的大腸鏡同意書中，並無提及胃鏡項目，但最終醫生仍為病人照胃鏡。（李恩慈攝）

（香港01製圖）

2018年8月，70歲的死者王伯突然下腹劇痛和腹瀉，到寶血醫院求診。主診外科醫生術前雖然懷疑他出現心臟衰竭，仍堅持為他做大腸鏡檢查，並擅自一併照胃鏡。期間，王伯一度心臟停頓，須緊急轉送明愛醫院搶救，但兩間醫院未有妥善溝通，導致急救延誤10分鐘。王伯由進入寶血醫院到身亡，僅僅28小時，令家屬痛心不已。

左起：王伯、王伯妻子、王伯女兒。（家屬提供）

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2018年8月，寶血醫院疑發生一連串醫療失誤，一名70歲老翁接受大腸鏡檢查後數小時身亡。（資料圖片／李穎霖攝）

三度向衞生署書面投訴 死者女兒：一次比一次失望

死者家屬就胃鏡檢查、急救及轉院程序等，至少三度以書面方式向衞生署投訴投訴寶血醫院。而衞生署每次回覆均指醫院無犯規、醫生合資格，僅提醒醫院在安排救護車轉送病人至其他醫院時，應加強溝通。而有關個別醫生因應病人情況所作之判斷屬其專業行為，不在衞生署的規管範圍。

死者的女兒王小姐形容，她與衞生署的溝通「好折騰，一次比一次失望，好似只要醫院有指引就無問題，無論啲醫生有無跟。」

兩年前刊憲 投訴委員會仍未成立

在2018年11月，立法會通過《私營醫療機構條例草案》，並正式刊憲，條例列明政府將成立投訴委員會，但至今仍未見進展，彭鴻昌批評，現時衛生署對私家醫院的規管狹窄，僅限於人手、設施、環境等有否違例，卻在臨床服務方面欠關注。他期望投訴委員會的監督能更完整，範圍涵蓋醫生的服務質素。

醫委會處理遙遙無期

家屬2019年1月亦已向醫務委員會，逐一投訴三名涉案醫生，包括主診的外科醫生、負責照腸鏡的醫生，以及麻醉科醫生，但紀律聆訊遙遙無期。王小姐及兄姊為父親折騰兩年，只望為離世父親取回公道，她嘆謂，「明知嗰三個醫生都有問題，唔通醫委會10年通先處理，就由得佢哋喺呢10年胡作非為？」她又指，各個單位拖長處理事件，家屬便要不停提起失去摯親的傷心事，實是折磨。

王伯於2018年8月接受大腸鏡檢查，後搶救無效身亡。（Richard Catabay/unsplash）

死因庭事隔兩年未召開 彭鴻昌：應要求私院指定時間交文件

王伯過身後，個案轉交死因庭跟進，並於2018年12月發出解剖報告，指死者的死因為腸道潰瘍，引致腸道膿腫，對寶血醫院的懷疑失誤毫無著墨。

王伯的家屬遂於2019年2月去信死因庭，要求進行死亡調查及死因研訊，死因庭指示警方調查。然而，家屬於同年5月向警方錄口供，惟寶血醫院相隔7個月，即12月才提交報告，導致調查進度緩慢。



此個案至今兩年仍未召開死因研訊，彭鴻昌指，死因庭應要求涉案機構在指定時間內提交文件資料，以便在兩年內召開死因研訊。他解釋，部份家屬以為在開庭後才能提出民事索償，而索償的期限為三年，故他建議在事故發生後兩年內，又提醒家屬宜同時入稟索償，不要等召開死因庭。

死者家屬於2019年2月去信死因庭，要求進行死亡調查及死因研訊。（李恩慈攝）

記者就事件向衞生署查詢。該署回覆指，已按既定程序展開調查，調查沒有發現醫院在房舍、人手和設備方面違反《醫院、護養院及留產院註冊條例》或《私家醫院、護養院及留產院實務守則》的規定。然而，醫院在事件中安排轉院的溝通有改善空間，署方已提醒醫院應加強與負責轉送之救護員及接收病人的醫院溝通。至於有關個別醫生的診斷及治療決定為醫生的專業執業行為，屬於香港醫務委員會的規管範疇。