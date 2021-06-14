青少年首日打復必泰　外國家庭佔三分二　望盡快除口罩、返家鄉

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-14 13:50

本港新冠疫苗接種計劃今日擴大，12至15歲青年都可以注射復必泰疫苗。現場所見，外國家庭佔大約三分之二。有打針的中學生表示，網上授課難以學習，期望學校接種率可達七至八成，恢復全日面授課程；亦有人稱炎炎夏日戴口罩辛苦，期望打針後可以除口罩。

Ana期望同枱人士打針後，可撤銷人數上限要求。（朱海棋攝）

港府今日將接種復必泰疫苗年齡下調至12歲，將軍澳體育館疫苗接種中心早上間中有家長帶同子女到場。目測所見，外國家庭佔約三分之二。

15歲的Ana打針後未感任何副作用，她預期會發燒、頭痛及疲累，笑言不想回學校，希望明天可以申請病假。她留意到外國家庭較本地家庭接受疫苗，認為打針後的副作用都是發燒等常見徵狀。多項防疫規定仍然生效，Ana認為同枱人數限制頗麻煩，期望同枱者都注射疫苗後，可以撤銷該枱的人數限制，又希望到德國及澳洲旅行。

Abel（左）、Huub（右）都認為疫苗安全有效，不擔心副作用。（朱海棋攝）

同為13歲的孿胎Huub及Abel都在放寬接種年齡首日打針。曾接種流感疫苗的Huub稱，疫苗有助身體建立免疫反應，會對疫苗卻步者解釋打針後更安全，毋須害怕疫苗。他自己打針後不會放寬防疫措施，因為社會未有群體免疫。

Abel就希望打針後可以除下口罩，因為在炎夏戴口罩異常辛苦，口罩內滿是汗水，亦希望注射第二劑疫苗後可以回荷蘭家鄉。

徐同學最希望恢復全日面授課。（朱海棋攝）

13歲讀本地學校的中一生徐同學就稱，適逢爸爸今日放假可以陪自己打針，而且周末會打排球，所以今日先接種針口痛楚可以慢慢紓緩，又稱網上授課難以專心學習，希望可以恢復全日面授課程。他補充，接種中心場內有分開成年及青年區域，在場青年只有個位數。

李同學認為，社會未有群體免疫，不應貿然放寬防疫限制。（朱海棋攝）

13歲李同學的爸爸是醫生，爸爸跟她講解疫苗的利弊，她認為打針後的嚴重事故都佔非常少數，健康人士更加身體無恙。

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