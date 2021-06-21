HKDI與服裝印刷公司聯手　為畢業生推出作品　打造時裝設計新力軍

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-21 09:00

「香港製造」這4個字近年成為文青熱話，惟反修例運動和疫情相繼來襲，令直在托頭的香港時裝業陷入困境。香港專業教育學院的畢業生徐偉駿2017年放棄15年市場營銷工作，斥資近70萬自立門户，開設個人化衣服印製公司，為各大商場的活動做T-Shirt，惟過去兩年本港的商場均停辦宣傳活動，令其決定轉型與本地設計師合作。他早前與母校香港知專設計學院（HKDI）攜手，將時裝設計的學生和畢業生的作品推出市場，配合其市場營銷經驗，讓這群年輕人能夠夢想成真，他期望未來兩三年能夠設立獨立網購平台，讓本地設計師能夠在其平台出售作品。

現年37歲的徐偉駿（Danny）2002年從香港專業教育學院（IVE）畢業後，便加入跨國科技產品企業任職市場營銷，30出頭便已晉升香港地區主管，事業如日方中，但他卻無意中翻開小時候的「人生時間表」，喚起他希望40歲前創業的夢想，令他毅然放棄高薪厚職，利用15年的市場營銷經驗和人脈，創立了其數碼紡織打印公司PERSON.TEES，為各大商場、展覽等活動打印即製T-Shirt。

Danny任職市場營銷多年後，決定開拓自己的生意，配合他對數碼紡織打印科技的專業知識，設立網上平台PERSON.TEES，趕上網購的熱潮。（VTC提供）

公司開始有起色之時，卻遇上前年的反修例風波，翌年再遇上疫情，商場活動被迫叫停，其業務亦陷入停擺。他慶幸自己前年在社會狀況開始不穩時，便已決定轉型，將業務轉到線上、直接面對消費者，讓顧客自行設計個人化的T-Shirt，以配合網購和客製化設計的趨勢。

他早前更聯繫母校HKDI的設計企劃研究中心商討合作，將時裝設計學生和畢業生的作品推出市場，其網站更會詳細介紹年輕設計師及其作品意念，Danny更指導他們如何做好數碼營銷，裝備他們成為獨當一面的設計師。Danny的公司早前更與國際牛仔服裝品牌合作，令這群新力軍的作品能印在牛仔服飾，並公開展出，讓公眾能更認識這些有潛質的新晉設計師。

HKDI時裝形象設計高級文憑畢業生黃雪瑩（Shirley）亦有份參與今次計劃，她自小觀摩祖母為她縫製衣裳，中學時期家政堂學習縫紉令她發現，自己對時裝設計非常着迷。她從HKDI畢業後先到電視台任職戲服設計，4年後參與時裝設計比賽時再次喚醒其夢想，遂辭去工作，全職設計其品牌，遊走各地的貿易展覽會出售自己的作品，惟疫情下無法出國，令她決定要轉型、配合網購潮流，直接面對消費者。

Shirley亦有參與Danny與牛仔品牌合作的企劃，把設計印刷在牛仔褲上，她坦言自己較少做相關設計，令她感到吃力，但今次計劃亦令她學懂如何與顧客接觸，又從Danny身上參考了成本考量、生產模式、市場策略，以及尋找潛在客戶的技能，為她今年底在尖沙咀海港城開設門市打下了根基和強心針。

另一名畢業生林素紫（Iris）則從小以爸爸拿回家的布碎為公仔造衫，配搭不同造型，她畢業後加入大型時裝公司，一展其時尚造型配搭的所長，她今次亦透過Danny的公司與牛仔品牌合作，將其設計印在牛仔上。Iris指，近年懷舊風潮興起，因此以90年代的香港為靈感，加入老香港元素，製成後發現，設計用在牛仔布上的效果非常突出。她表示，今次計劃令她賺取寶貴經驗，希望日後有更多類似活動，讓公眾對本地年輕設計師有更深入的了解。