《蘋果日報》停刊　老報販嘆唇亡齒寒：唔知幾時又無咗一隻

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-24 08:00

《蘋果日報》正式停刊，為傳媒界投下震撼彈，亦令報販為前景感到擔憂。 全港報販大聯盟主席廖社青入行半世紀，10多歲已跟著家人在街上擺攤，見證90年代報業百花齊放的輝煌時代。他憶述，《蘋果》風頭曾經一時無兩，披露多宗爆炸性新聞。廖社青說，報販作為報紙銷售的前線，與出版事業關係是「唇亡齒寒」，「何不同立場的報紙，我哋都照賣，大公、文匯或者其他，我哋都照賣。」他形容《蘋果》消失會進一步打擊業界生意，亦憂慮出版自由越來越窄，「會擔心，唔知幾時又無咗一隻，幾時又無咗一隻」。

▼蘋果日報歷年事件簿▼

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報販日賣百萬份報紙

《蘋果日報》1995年創立，「當時蘋果的出現，是報行最好生意、最好世界的時間。」廖社青形容，《蘋果》帶動了整個潮流。他憶述過去報紙報道手法較傳統，在《東方》、《蘋果》相繼出現後，帶起新式報導手法，是業界最輝煌的年代，全港平均每日可售出過百萬份報紙，加上以往便利店不多，主要依靠報販銷售，高峰期全港有2,000檔報販。

廖社青入行半世紀，憶述蘋果風頭曾經一時無兩，狗仔隊手法披露多宗爆炸性新聞。（黃舒慧攝）

他說，蘋果銷售手法亦創新，開創了「剪報頭，當現金」，「是第一個這樣做，叫做『蘋果金』」說起蘋果最出位事跡，廖社青立即數出「陳健康事件」，當日早上報紙一早已清空。他特別提到，報章同行競爭大，該事件正凸顯有人會「無所不用其極」。他又記得，《蘋果》發掘到多宗爆炸性新聞，不少於社會引起迴響。

訪問當日，適逢《蘋果日報》創刊26周年，市民紛紛搶購以作支持。（黃舒慧攝）

風格出位 「睇唔到會有人再做」

今年六月中，5名壹傳媒高層被捕，保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》相關3間公司約1800萬元資產，亦指明其他子公司或個人，都不能協助該3間公司運作。蘋果去或留的命運，一直備受外界關注。廖社青不諱言，同行間亦早有憂慮，形容為一大打擊，「做少樣嘢，少咗個入息，唔會話買開蘋果的人，會轉買其他報紙。」他亦憂影響出版自由，「會擔心，唔知幾時又無咗一隻，幾時又無咗一隻」。

回顧蘋果26年的生涯，廖社青認為蘋果風格「出位」，直言難以取替，「每間報館有自己個人風格，（未來）睇唔到會有人再做。」

由報業高峰期，一直見證紙媒走向夕陽，廖社青形容蘋果風格出位，「每間報館有自己個人風格，（未來）睇唔到會有人再做。」（黃舒慧攝）

料報界生意進一步受挫

「我哋做銷售都計唔到數，我諗唔係淨係我哋，全香港都諗唔到依家咁的環境。」「我哋管不到，有嘢就賣，但對生意一定有影響。」他預計，蘋果每日印刷近十萬份推算，一旦減少相關數目，對報販業界影響很大，「依家已經好勉強，每檔賣少一百幾十份，一個月就少幾千蚊收入。」

廖社青指，報販作為前線角色，要秉持公平原則，會擺放不同立場的報章、雜誌。（黃舒慧攝）

報攤、出版事業「唇亡齒寒」

現今社會政治複雜，紅線處處，廖社青強調報販只能堅守初心，做好本分。「報攤好簡單，任何不同立場的報紙，大公、文匯或者其他，我哋都照賣，我哋扮演嘅角色係，如果有正式出版、發行、合法，我哋便會做。」廖社青指，報販作為前線角色，要秉持公平原則，亦有責任做好銷售，「連比人擺都無得擺，就遺失咗我哋原意。」

紙媒踏入夕陽，全港攤檔數量縮減至不足400檔，展望未來形勢，廖社青認為營運難免困難，「大家都困難，佢哋經營困難，我哋銷售唔到…如果仲有出版事業，係唇亡齒寒，要落力去諗方法，報攤同出版事業都是息息相關。」

同樣子承父業，入行逾50年的柏哥認為，蘋果當年出現為報業生態，帶來「翻天覆地」的轉變。（資料圖片／歐嘉樂攝）

有報販感慨百花齊放年代 一去不復返

至於入行逾50年，自小跟父親在旺角開檔的柏哥認為，蘋果出現對報業生態掀起「翻天覆地」的轉變，風格娛樂性、奇趣新聞，散文、評論等迎合年輕人口味，以往互聯網未出現，資訊不太發達，「啲人搶嚟睇」，各報為爭讀者，扭盡六壬，出盡招數，蘋果一向有一定銷量。

柏哥預計，報紙營業額至少削三分一，「做唔到就還返個牌比政府。」（資料圖片／歐嘉樂攝）

對於蘋果結業，他坦言感到可惜，「無競爭無進步」，「大家有得鬥，有得競爭，讀者先會有嘢睇」，亦慨嘆百花齊放的年代，一去不復返。他記起，去年8月國安處第一次搜壹傳媒，翌日蘋果日報被一掃而空，「未試過賣幾百份」，預計未來少了一群讀者，對報販收入造成很大影響，自己攤檔報紙營業額至少削三分一，「無辦法，都係平常心應對，做唔到就還返個牌比政府。」

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