一男一女網購海螺　進食後視力模糊、暈眩　疑中麻痺性貝類毒素

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-22 19:33

衞生署衞生防護中心今日（22日）指，正調查一宗麻痺性貝類毒素中毒的個案，涉及一個家庭的2名成員，為一男一女。他們食用海螺後出現視力模糊、暈眩及疲倦，求醫後情況穩定不需要入院。衞生防護中心指，有關海螺於網上購買，並於葵涌新葵興廣場「GET FRESH O2O」提取。

一男一女食用海螺後出現視力模糊、暈眩及疲倦。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心指，個案涉及一男一女，年齡均為41歲。他們於6月19日在家中食用海螺後，在10至30分鐘後出現視力模糊、暈眩及疲倦。兩名病人同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，毋須入院，兩人情況一直穩定。

初步調查顯示，有關海螺於網上購買，並於葵涌新葵興廣場「GET FRESH O2O」食材店鋪提取，衞生防護中心及食物環境衞生署的調查仍繼續進行。

衞生署衞生防護中心指，海螺於網上購買，並於葵涌新葵興廣場「GET FRESH O2O」食材店鋪提取，（「GET FRESH O2O」Facebook圖片）

衞生防護中心發言人解釋，麻痺性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。發言人補充，麻痺性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痺、頭痛、暈眩及腸胃不適。

在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。

發言人提醒，市民如出現麻痺性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。