國安法｜小學播預製錄音免老師教錯　引法庭新聞提學生勿亂叫口號

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-24 23:15

反修例運動中常聽到的「光復香港，時代革命」等口號，在《港區國安法》生效後或違法。觀塘區香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校，今年4月有小五男生被同學舉報在校內叫相關口號，老師了解後發現涉事學生並不理解口號含義，於是引法庭新聞的判決結果，提醒學生喊叫相關口號或須承擔法律後果。該校負責國安教育工作的訓輔主任夏國賢解釋，「最緊要小朋友知道，講咗啲嘢可能會有責任、有後果，而唔係只係直接唔畀講。」 教育局要求學校須進行國安教育，該校將國安教育融入德育課，考慮到部份老師擔心「錯誤演繹」國安法條文或內容存在法律風險，甚至被投訴專業失當，校方於是安排一名老師事先朗讀教育局資料所編定的教材，供全校在課堂上播放使用，有例可循。

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校將國安教育融入德育課。（梁鵬威攝）

香港善德基金會將在明日（25日）辦「港區國安法實施後香港教育的展望」論壇，中聯辦新界工作部副部長葉虎、中聯辦港島工作部副部長楊成偉、立法會前主席曾鈺成，以及30間中小學代表，會出席分享推廣國安教育的建議及經驗，有興趣老師可報名參與。

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校校長梁俊傑。（梁鵬威攝）

從豆腐渣工程引伸教學生正確價值觀

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校校長梁俊傑說，該校多年前已推行國情教育，帶學生認識國家，但近年社會氣氛有變，部份家長反應較大，老師亦憂心教錯內容會被「起底」或投訴。直至國安法推出後，教育局提供明確指引，令老師有據可依，該校決定將國安教育融入道德課，讓學生認識國情時，亦可建立正確價值觀：「豆腐渣工程一定係唔好，但係點解會有？因為個啲人價值觀出咗問題，教好小朋友，下一代就唔會出現價值觀偏差」。

陳呂重德紀念學校負責國安教育工作的訓輔主任夏國賢說，校方決定初期提供統一錄音供老師在堂上播放，讓老師有例可循。（梁鵬威攝）

設錄音因教師擔心出錯

負責該校國安教育工作的訓輔主任夏國賢直言，國家教育推行初期，不少老師都感到擔心及迷茫，於是校方統一整合教育局提供的資料，再安排由一位老師錄下有關內容，供全校在課堂上播放，讓老師有例可循，「第一次做，好多老師都驚出錯，所以搵一個老師錄咗。」

至於課程內容，夏國賢舉例指，國安教育中會教及英殖時期，如十九世紀港英政府訂立《歐籍區保留條例》、《山頂區保留條例》，讓學生代入當時社會環境思考「華人與狗不得內進」措施是否存在問題，藉此教學生不要種族歧視、人人平等的道理。另會簡介現今中國的成就與發展，如航天科技等，增加學生的身份認同。

過度活躍症小五生課堂上叫光時被同學阻止

實際教學有否難處？夏國賢直言，該校今年4月曾有一名過度活躍症的小五男生，在課室等待上課時，聽到同學討論常識科教學內容，包括港人享有遊行示威自由時，突然叫出「光復香港，時代革命；五大訴求，缺一不可」口號，由同班同學阻止並向老師報告。

夏國賢直言，「依教育局指引，嚴重個案、屢勸不改要報警」，惟訓育組老師與涉事學生面談，發現男生並不明白口號意義，「唔係有心」，故沒有聯絡警方。（梁鵬威攝）

小五生原來不知口號意義

夏國賢直言，「依教育局指引，嚴重個案、屢勸不改要報警」，惟訓育組老師與涉事學生面談，發現男生並不明白口號意義，「唔係有心」，故沒有聯絡警方。為謹慎起見，老師已鄭重提醒涉事者及全班同學，有關口號有違國安法風險，可被視為顛覆國家政權，並提供法庭判案新聞報道講解法律後果，同時就事件通知家長，而涉事學生其後亦未有再犯。

依教育局指引，嚴重個案、屢勸不改要報警，但評估過覺得同學唔係有心，所以最後無向警方備案。最緊要小朋友知道，講咗啲嘢可能會有責任、有後果，而唔係只係直接唔畀講。 圓玄學院陳呂重德紀念學校訓輔主任夏國賢

夏國賢自1980年代已執教，他表示，部份小朋友並不理解說話含義，老師宜耐心教導：「好似有啲同學仔講粗口，以為係助語詞同鬧人係兩回事；最緊要小朋友知道，講咗啲嘢可能會有責任、有後果，而唔係只係直接唔畀講。」

夏國賢重申，港區國安法實施後，學校已多次提醒學生須有守法意識，相信有關概念已「潛而默化地入咗學生腦」，同學享遊行示威、言論自由權利時，亦會小心言行。

展望未來，該校會成立國安法教育統籌小組，審視國安教育推行情況，並在現有課程加強國安教育部份，小四至小六德育課教駐軍法、國歌及國徽等，並增加升旗禮次數，考慮邀警方到校講座等。

校董湯修齊（左一）認為，坊間國安教育教材不多，形式單一，建議教育局就國安教育提供更多資料。（梁鵬威攝）

該校榮譽校董湯修齊認為，坊間國安教育教材不多，形式單一，建議教育局就國安教育提供更多資料，如更多元化及全面的教師培訓，提供實際例子讓前線老師明白如何將國安教育融入課程；同時可鼓勵民間組織製作國安教育相關的動畫或遊戲，讓學生更容易明白內容。