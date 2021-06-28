社區檢測中心、採樣站因黑雨關閉　強制檢測限期順延一天

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-06-28 13:31

天文台今早（28日）發出黑色暴雨警告。政府表示，由於社區檢測中心及流動採樣站早上曾因惡劣天氣而關閉，故就6月26日及27日公布的強制檢測公告，其檢測限期會順延一天。

以下為相關強制檢測公告涉及人士

公布日期：6月26日

1. 任何在6月13日至26日期間，曾身處馬鞍山富寶花園1樓康傑幼兒中心（馬鞍山校）超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於6月29日或之前接受檢測。

如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於7月1日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

公布日期：6月27日

1. 任何在6月3日、9日、12日、13日、15日至23日任何一日，曾身處大埔新達廣場(只包括商場)的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於6月30日或之前接受檢測。

2. 任何6月24日中午12時至下午4時期間，曾身處大埔超級城 C 區的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於6月30日或之前接受檢測。

3. 任何在6月24日上午9時至中午12時期間，曾身處大埔超級城 D 區的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於6月30日或之前接受檢測。

4. 任何在6月22日上午9時至中午12時期間，曾身處大埔昌運中心（只包括商場）人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於6月30日或之前接受檢測。

▼6.27大埔中心第10座強制檢測▼