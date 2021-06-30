2元乘車優惠｜合資格年齡降至60歲　須使用「樂悠咭」個人八達通

撰文： 袁澍 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-30 15:23

政府早前宣布2022年第一季起，逐步將2元乘車優惠的合資格年齡，由65歲降至60歲，惟新受惠人必須申請和使用「樂悠咭」個人八達通卡，8月2日起可申請換領新卡。至於現時已享有優惠的65歲或以上長者，就要在2024年或之前換卡，政府會於明年第一季公布換卡安排。計劃亦會擴展至紅色小巴、街渡和電車。 勞工及福利局局長羅致光今日（30日）公布落實長者及合資格殘疾人士二元乘車優惠計劃的優化和防止濫用措施安排。《香港01》直播現場情況。

8月2日起可申請換領「樂悠咭」，合資格60歲長者可於明年2月27日起使用新卡享2元乘車優惠。(黃詠榆攝)

羅致光表示，會於2022年2月27日實施新計劃，即長者2元乘車優惠會降至60歲，所有合資格人士都須使用特別設計的「樂悠咭」八達通，卡面會印有持有人的中、英文姓名，每名合資格人士只可持有一張「樂悠咭」。至於現時已年滿65歲的人士，仍可繼續使用不記名的八達通卡享有優惠，政府明年第一季會公布現已年滿65歲的長者換卡安排。

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羅致光指，預計今次有超過60萬名60至64歲人士受惠，而2元乘車優惠計劃將擴展至紅色小巴、街渡和電車。至於持有殘疾人士身份的特別八達通卡人士，則毋須再另外申請樂悠卡。

8月2日起分階段申請

羅致光表示，「樂悠咭」將從今年8月2日起分階段接受申請，60至64歲香港居民須分不同出生年份申請，申請費用20元，但政府會承擔費用。而長者可以透過八達通app或者郵局遞表申請。在明年2月27日之前，所有「樂悠咭」只作為一般成人八達通使用。

申請表格將在97個有客服中心的港鐵站、20個民政事務處民政事務局民政咨詢中心、4個運輸署牌照事務處及210個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心可以領取。八達通有限公司收到填妥的申請後，將在4星期以內透過郵寄方式將新卡寄送給申請人。

倘若長者遇上「壞卡」，持卡人只需要到港鐵的服務站處理補辦手續，「樂悠咭」會在3天內寄出；如果長者遺失卡，則和傳統八達通卡補辦的情況一樣，需要致電熱線報失，並承擔報失後計起的3小時內的損失，補卡費用是50元。

運輸署助理署長黃志光表示，財政預算案已留下2.08億一次性開支，用以為合資格長者更新八達通的支出。而若涉及八達通的個人資料的盜用，八達通卡有限公司營業及市務部總經理譚堅表示，卡上除了有中英文姓名、相片之外，與普通八達通一樣。

羅致光說，「樂悠咭」可以讓職員、車長快速辨識出乘客是否符合資格，所以設計上較為統一。而日後65歲以上的人士，也會要求他們使用「樂悠咭」，政府有這方面目標，但是具體日期未定。