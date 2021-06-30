柏蔚山旁擬建屏風樓　地盤唐樓見證小上海半世紀　張愛玲留足跡

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-30 20:51

北角繼園街舊樓項目改劃申請，惹來毗鄰豪宅「柏蔚山」業主強烈反彈。翻查資料，該幅由興建會所變成起屏風樓的爭議用地，涉及逾60年樓齡的唐樓群，屹立北角半山見證「小上海」的興盛流轉，毗鄰的輝濃臺，更被指曾留下不少張愛玲足跡。 古蹟辦今年3月曾表明，會就唐樓群進行初步研究，不過結果出爐前，財團已率先進駐派員清拆，網上亦有不少網民感嘆「來遲一步」。 《香港01》記者日前曾到場視察，地盤已圍封，亦有工人正開工。古蹟辦回覆查詢時指，已就建築物進行初步研究和實地考察，建築物在實地考察時已被圍封，而初步研究資料未顯示建築物具重要的歷史價值。 港大建築保育副教授、古諮會前委員李浩然則指，唐樓群揉合摩登流線型建築及包浩斯風格，但值得保留與否應由公眾情感及意向決定，並靠市民力量由下而上促請港府介入，始能叫停工程。

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圖為2013年繼園街一帶的用地原貌。左側地盤是現時柏蔚山所在位置，右側唐樓群則是繼園街60-74號唐樓群，即今次由興建會所突變起樓的爭議用地，後方則是百褔花園。(「山野樂逍遙」網頁授權使用照片)

唐樓群呈船狀 基座仿如遊輪「下等艙」

興建會所突變起樓的爭議用地，涉及繼園街60-74號的唐樓群，屬低密度住宅，於1957年落成，負責設計是知名建築師任冠生。沿長命斜而上，堡壘般的舊樓矗立，與一街之隔的豪宅新盤柏蔚山相映成趣，唐樓群呈船狀，其灰色清水式建築的基座，仿如遊輪的「下等艙」，收購前大多是已廢置的車房；依斜坡上興建的則是形同船隻「上等艙」的一列唐樓群。近月不少網民發現唐樓群正進行清拆，紛紛感嘆「來遲一步」。

任冠生兒子的女婿林先生接受《香港01》電話訪問，對於唐樓群快將清拆感到可惜，亦期望官方可介入主導保育，「相信都無人(發展商)肯扔錢出嚟，除非政府出手啦。」

他又指，曾聽聞妻子談及往事，「佢哋由小到大都住嗰度，最特別就係個圓形窗。」他又引述已於兩年前仙遊的外父指，早已預感唐樓「無得留低」，「無可避免要用嚟發展。」

繼園街60-74號的唐樓群現時已圍封。(盧翊銘攝)

新世界旗下專頁「New World Page」曾介紹繼園街60-74號，指古雅的舊唐樓群是「北角具故事性的地標」之一。(「New World Page」FB專頁截圖)

新世界旗下專頁「New World Page」亦於2018年5月、即柏蔚山入伙前夕，刊登帖文介紹繼園街60-74號，指古雅的舊唐樓群是「北角具故事性的地標」之一。帖文又指，唐樓群以圓角設計，是建築師任冠生具人性化的考量，「考慮到尖角喺中國人眼中有唔太吉利嘅意思，為左顧及對面樓住戶嘅感受，而決定起用圓角設計。小小嘅一個考量，充分表現出建築師對呢個社區嘅厚愛。」

港大建築保育副教授、古諮會前委員李浩然(資料圖片)

港大建築保育副教授、古諮會前委員李浩然表示，該唐樓群融合摩登流線型建築風格（Streamline Moderne）及包浩斯風格，屬於60年代建築物業。撇除建築美學價值而論，保育與否應由公眾情感及意向等社會價值定奪，非單以專家角度決定，「保育係為邊個保育呢？唔係為專家保育，係為本地市民保育，所以要睇佢哋意見。究竟有幾多人撐？如果社會價值高，絕對可凌駕歷史同建築價值，但如果市民唔珍貴，咁都無辦法。」

李浩然：私人物業保育相當困難

他又謂，要求私人物業進行保育相當困難，但倘物業已落入發展商之手，政府則具條件與之「談判」，但關鍵在於其保育後能否創造價值，「唔能夠迫佢哋白做善事，始終佢哋唔係慈善機構，要提供誘因同價值，令佢哋覺得保育無損失」。

古蹟辦今年3月就繼園街60-74號作出初步研究，惟最終結果未出爐前，清拆工程已率先上馬。(盧翊銘攝)

記者告知古蹟辦正進行初步研究，但財團已「捷足先登」進行清拆，李浩然聞言大嘆，「唉，呢啲好常見，拆左先算，但拆完就無。」他指，深水埗雷生春業權擁有人當年亦於成功申清拆令前，以「裝修」為由動工，幸當年及時叫停，並以換地方式令雷生春倖免於難。但他亦承認，由政府斥資購入唐樓群甚是困難，「除非令發展商願意為唐樓翻新，成為物業發展另一方式。」

李浩然又指，另一拯救唐樓群的可行方法則是政府透過經濟介入，以灣仔和昌大押為例，市建局收購後，透過地積比轉移(Transfer of Property right)，在同項目的地盤，予發展商興建約19萬平方呎住宅的綜合發展，和昌大押最終遂得以保留四幢唐樓。

李浩然指，要求發展商就私人物業進行保育，需要提供誘因，位於北角的皇都戲院，則是成功例子。(盧翊銘攝)

他認為，單幢保留未必有足夠誘因，發展商不妨考慮以總體主題式進行保育活化，李浩然舉例指，以色列特拉維夫市以「白城」(White City)聞名於世，因該區保留外牆多為白色、包浩斯風格的建築物，更被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。倘放諸今次唐樓群的清拆風波，則可通過「點、線、面」以整個北角的社區脈胳作出保育考量，例如貫穿皇都戲院、春秧街等作整體保育，又或連同鰂魚涌英皇道「怪獸大廈」等，匯聚為同一風格、以60年代建築為主題的建築群，「好有香港特色。」

古蹟辦：唐樓群未顯示具重要的歷史價值

古蹟辦回覆查詢時表示，位於繼園街60至74號的建築物建於1957年，其中繼園街72號已於1992年重建。古蹟辦已就上述建築物進行初步研究和實地考察。建築物在實地考察時已被圍封，而初步研究資料未顯示建築物具重要的歷史價值。建築物現時並非已評級或尚待評級的建築。