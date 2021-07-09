失業兼嗜賭男子　持氣槍天拿水劫珠寶店195萬迅即被捕　囚8年

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-09 17:14

五旬失業漢稱為付幼子留學費及嗜賭，欠下一筆高利貸，且不斷收追債電話，去年手持氣槍及天拿水打劫珠寶店，惟他取走珠寶後不久，即被職員及休班警制服，並在他身上搜回共195萬元的珠寶。他今日（9日）在高等法院承認搶劫罪及襲擊罪，法官判刑指，雖然同情被告的遭遇，但其個人情況不構成減刑因素，事件涉某程度預謀，決定判他囚8年。

被告李伯榮（53歲，無業）被控於2020年2月13日搶劫旺角六福珠寶，以及在同日襲擊一名珠寶店職員。

需支付幼子海外求學費用

辯方求情指，被告原本在物流業工作，但2019年底失業，由於他仍要替幼子支付海外求學的費用，於是向高利貸借款16萬，及後他亦失去自制力進行賭博，事發前不斷收到追債電話，於是犯案。

官指事件涉某程度的預謀

法官判刑指，雖然同情被告的遭遇，但其個人情況不構成減刑因素，即使是次犯案有違他的本性，但法庭不能忽略事件涉及某程度的預謀。如非職員及休班警的勇敢行為，被告或可成功劫走財物，而被告也要為自己的行為負責。法官判刑後勸喻被告，今日並非世界末日，著他不要放棄。

向陳列櫃灑汽油味液體

案情指，事發當日，被告戴口罩、鴨舌帽及手持載有液體的玻璃瓶進入店舖，並在珠寶陳列櫃灑上有汽油味的液體，而他告訴職員會「著火」。被告更從口袋拿出手槍狀物體，向職員稱要打劫，並叫他們將金器拿出來，其中一名職員跑出店外報警。

被告離店遭職員及休班警制服

被告再催促他們拿出珠寶，否認店外會有人點火，於是職員照做，被告及後拿著珠寶離開。職員立刻尾隨被告，與一名休班警合力制服被告，期間被告咬了其中一名職員一下。最終在被告身上起回所有珠寶，而該手槍狀物體為氣槍。

案件編號：HCCC358/2020