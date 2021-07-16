資科辦公開交通實時數據成突破　黃浩華：仍依賴民間機構發掘分析

政府2018年將開放數據納入「香港智慧城市藍圖」發展計劃，在「資料一線通」網站開放各部門的數據，資訊科技總監辦公室表示，計劃推出至今近3年，網站新增了1,300多項數據集，較目標多約300個，包括公眾渴求的巴士實時到站數據和區域性空間信息儀表板，形容成績非常好，未來半年將進一步開放公司註冊處提供的註冊公司地址等45個數據集，亦會舉辦黑客松（Hackathon）和為中學生而設的工作坊，以保持與業界的溝通，不會「閉門造車」。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華認同，資科辦近年在開放資料上有很大進步，惟起步較遲，政府及市民大眾對開放數據的了解不足，強調開放數據並非只是把數據公開，而是要加上分析、學習如何運用，才能刺激業界發展。然而，他對此不感樂觀，因為目前社會渴求的土地、房屋等數據滯後，需依賴民間組織自行發掘再對公眾開放，加上政府以法律和私隱問題等作擋箭牌，連查冊也被收緊，令不少數據不見天日，他促請當局多聆聽民間聲音，基於民間需求逐步開放官方數據。



資科辦系統經理（數據分析）徐佩芬指（左）指，開放數據政策推出以來，資料一線通網站新增了1,300多個數據集，較原定計劃多約300個，累計達4,670個；右為總系統經理（數據分折）趙善衡。（林穎嫺攝）

數碼地圖、大比例地圖亦免費開放

資科辦系統經理（數據分析）徐佩芬指，預料今年會開放逾150個數據集，當中105個已於今年上半年開放，包括入境處的每日出入境人次統計數字、上月底開放的「區域性空間信息儀表板」，上面載有臨時空置政府用地、安老院舍和幼兒服務的資訊，以及地政總署的「數碼地圖」，以往需要付費的較大比例地圖現時亦免費開放。她表示，當局亦刪除了禁止商業用途等不必要的使用限制，讓大眾亦能免費使用有關數據，以開發更多創新的應用程式。

她提到，政策推出以來，資料一線通網站新增了1,300多個數據集，較原定計劃多約300個，累計達4,670個。政府各部門屝推出3份年度開放數據計劃，開放比率超過98%，當局今年下半年將會開放公司註冊處的數據，在現有開放的公司名稱以外，進一步提供註冊公司的地址、註冊編號等資料。

九巴、港鐵數條路線、165條專線小巴等實時到站數據亦在近期開放，並能在「城市儀表板」實時查閱，被視為是本港開放數據政策的一大突破。總系統經理（數據分折）趙善衡坦言，不少企業認為大數據是公司的重要資產，更可以此牟利，因此政府需為商界提出誘因，並透露運輸署花了不少力氣遊說擁有多條路線的九巴加入計劃，而資科辦的角色則是製造氛圍，令公、私營機構了解開放數據亦是社會責任之一，現時願意加入計劃的機構有34間，包括數碼港、市區重建局和九巴等，較2018年底的11間大增超過3倍。

他形容，開放數據的成績開非常好，當中不少已開放的數據更是市民和軟件業界所渴求，除了市民大眾和商界外，學界亦能使用有關數據研發應用程式，科技大學環境研究所亦已利用環保署的開放數據研發應用程式，實時更新空氣質素等資訊。

過去一年多，新冠肺炎疫情來襲，市民對疫情資訊的需求熱切，資科辦便聯同地政總署等，整合醫管局和衞生防護中心的資料，在去年2月3日，即本港發現首宗個案約兩周後，便推出「新型冠狀病毒感染本地情况互動地圖」。趙善衡憶述，開發網站的時間極短，過程極不容易，但「為咗疫情都值得」。資科辦今年3月再下一城，整合疫苗數據，每晚約8時更新資訊，較新聞處官方公布的時間更早、資訊更多。

對於外界不滿當局開放的數據深度不足，例如是公司註冊相關的數據仍未提供董事等的資訊，與英國看齊，趙善衡未有正面回應會否開放有關資訊，僅表示各部門會在法例容許下陸續深化官方數據，歡迎市民和業界提供意見，公共交通工具的數據開放便是因應民意制定。

黃浩華表示，政府在開放數據上仍然落後，土地、房屋等數據滯後，當局更常常以法律、私隱擋箭牌，而有關考慮仍平衡社會公眾利益，政府內部應有統一定義，而非自說自話，令公眾無所適從﹙資料圖片﹚

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，政府近年在開放數據上有很大進步，但不少數據質素參差、格式並不統一，雖然當局有提供應用程式介面（API），但業界需時進行資料清洗（data cleansing）才可着實使用那些官方資訊。

他續指，當局以量化的數據集來制定目標，雖然看似已經達標，但有關數據的深度仍然不足，不少資訊上仍然滯後，尤其是土地和房屋方面，社會仍依賴本地研究社等民間機構提供資訊，希望政府可以肩負起其責任，讓市民更加了解有關政策的發展，他提到政府以往會定期與資訊科技界立法會議員對話，「但都係以前的事」，令官、民之間出現期望落差，希望資科辦能重建其橋樑的身份，就市民的需求在開放數據上排優先次序。

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對於當局年底將進一步開放公司註冊地址等資料，黃浩華直言，有關資訊仍然相當落後，公司董事身份等欠奉，市民、傳媒、甚至是相關業界人士，難以查找不同公司之間的關係，遠較英國落後，惟政府常常以法律、私隱擋箭牌，而有關考慮仍平衡社會公眾利益，政府內部應有統一定義，而非自說自話，令公眾無所適從，亦突顯政府對開放數據的理解仍然不足。