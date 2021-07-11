教局擬放寬校長推薦計劃　成績稍遜學生將可免入息審查獲資助

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-11 17:29

近年來，不少本港學生赴內地大學讀書，家境一般的學生可以申請政府的資助，然而透過校長推薦計劃的學生若未能達到一般入學要求，則無法申請免入息審查的資助，有意見認為應讓透過推薦計劃取錄、但未達一般入學要求的學生同樣受惠。 教育局擬修訂內地大學升學資助計劃免入息審查資助部分的申請資格，讓成績稍遜一般入學要求，但有非學術成就的本地學生，一樣可以申請免入息審查資助。教育局相信涉及學生數量不多，已可以用已有資源應對。

現時，文憑試收生計劃下大部分課程採用一般入學要求，即四個核心科目分數總和為10分或以上，而每個科目的分數不低於「2」。內地大學亦可透過校長推薦計劃以稍低的門檻取錄學生，然而相關學生無法申請免入息審查資。有社會聲音指出，應允許透過計劃取錄但未達一般入學要求的學生亦可受惠。

教育局擬放寬 現有資源已可應對

教育局表示，資助計劃免入息審查資助部分應繼續採用一般入學要求作為基本要求，以維持各項資助計劃的一致性。但為容讓經推薦計劃獲取錄但未達一般入學要求的學生申請資助計劃免入息審查資助部分，針對此類學生的申請資格可作修訂。以2020/21學年為例，有2,026名文憑試學生經過收生計劃獲內地大學取錄，當中655人是經過計劃獲推薦，預計約35%最終接受學額，當中不少已經達到一般入學要求，因而教育局認為因為修訂引起的額外個案數量不多，對財政影響有限，教育局可以用現有資源應付。

過去兩年的資助金額都維持在5,600元一年，雖然每年獲得文憑試考試學生計劃及校長推薦計劃獲取錄的學生數字不斷上漲，每年獲校長推薦計劃取錄的學生佔總數比例，近三個學年僅有32%。