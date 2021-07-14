新冠肺炎．7.14｜增3宗輸入　本地零確診　香港書展復辦

本港新冠肺炎疫情趨於穩定，目前主要是輸入個案及機場員工染疫，衞生署昨日( 13日）公布，早前確診的機場停機坪50歳搬運工人帶Delta變種病毒株，患者病毒基因與4名俄羅斯抵港患者的基因組有關，疑他在機艙內時，遭沒有被診斷的機組人員感染。昨初步確診少於5宗。



去年停辦的香港書展，今年重開，於今日( 14日）開幕，為期七日。多間書商亦會提供疫苗優惠，大會又送出35,000個書展免費入場名額，給予已接種疫苗的市民，到場人士只需在中午12時前持疫苗接種紀錄到達，便可在會場的特別通道即時免費入場。書展又加強感染控制，如未有預先購買門票到場，就只能以八達通直接拍卡進場。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

新冠疫苗｜今5.71萬人打針 接種率升至39.7% 13人昨副作用送院

【22:45】本港新冠肺炎疫苗接種計劃自2月開展以來，今日（14日）踏入第139日。政府今日公布，截至晚上8時的過去24小時，共有約5.71萬人接種疫苗，本港已經接種一劑疫苗的人數有269.85萬人，佔12歲或以上人口的39.7%，當中已接種2劑疫苗的人數有187.6萬。另外有28,600人預約了接種時間。

▼2月27日，首批復必泰疫苗抵港▼



+ 3

疫苗專家准復必泰解凍後儲存一個月 梁子超：普通場所亦可保存

【22:22】2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會今晚開會，專家審視有關復必泰疫苗於解凍後儲存在攝氏2至8度的儲存期限，由5天改為一個月（即31天）的更改申請，並建議批准有關申請。顧問專家委員會會將有關意見及建議提交食物及衞生局局長考慮，並於稍後將相關資訊上載至食物及衞生局網頁。

政府發言人表示，當局歡迎建議批准延長復必泰疫苗於解凍後在攝氏2至8度的儲存期，並認為有關安排對復必泰疫苗的儲存、物流和供應帶來更大彈性，當局會密切留意市民對復必泰疫苗的需求、疫苗的來貨量和供應時間、疫苗稀釋後的存放時間，以及社區疫苗接種中心的運作等，就提供復必泰疫苗接種服務日後的安排作通盤考慮。

7月14日，書展停辧一年再度開鑼



+ 4

強制檢測｜香港仔金門餐廳再上榜 周五或之前須完成檢測

【21:39】早前一名於檢疫酒店工作的清潔工確診，並驗出屬L452R變種病毒。食物及衞生局今晚（14日）公布強制檢測公告，清潔工曾到訪的香港仔「金門餐廳」，再度納入強制檢測名單，於指定日子及時間曾到該餐廳的人士，即使已接種疫苗，亦須接受強制檢測。

公海遊｜星夢郵輪復航首兩班額滿 高級副總裁：打疫苗人數增帶動

【20:49】本港首班「公海遊」將於7月30日由啟德郵輪碼頭首航，星夢郵輪「雲頂夢號」表示，首航及次航已額滿，其後的周五都有七成滿。市場部高級副總裁李鳯霞相信近月接種疫苗人數，令報名人數增加。

消費券｜累計554萬人登記 政府提醒最遲周六辦理方可8月取錢

【20:26】政府電子消費券自7月4日接受登記，政府發言人今日（14日）表示，截至今日下午6時，已收到554萬個登記。發言人提醒市民需於本周六（17日）或之前完成電子登記，獲核實資格的市民，方可於8月1日收到第一期消費券，逾期則會遲一個月才取得首期款項。

▼5000元電子消費券5分鐘登記方法▼



+ 4

新冠疫苗｜2漢離世前14日內曾打針 34歲死者死因待解剖報告

【17:37】政府今日（14日）公布，截至7月11日過去一周，衞生署接獲兩宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。首個案涉及52歲男子，曾接種科興疫苗，根據臨床資料及初步解剖發現死因是冠心病。第二宗個案涉及一名34歲男子，曾接種復必泰疫苗，個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，在獲得初步解剖報告後將交由專家委員會作因果關係評估。

衞生署晚上補充 ，34歲死者曾患有哮喘，初步解剖發現為冠心病，與疫苗的因果關係有待專委員會評估。

專訪｜評與內地通關條件 梁卓偉：須嚴守「南大門」 令北京安心

【17:30】新冠肺炎疫情困擾本港超過一年半，香港及內地通關無期。要跟內地通關就要確診個案「清零」，但想與海外國家地區建立旅遊氣泡，就要容許對方有確診個案，甚至可能有輸入個案風險。



政府抗疫專家之一、香港大學醫學院院長梁卓偉接受《香港01》專訪，直言以「人情、社交、商業」三方面衡量，三份之二入境者都來自內地，先決條件是一定要跟對方通關，條件是要做好「南大門」把關角色，令廣東省甚至中央安心，「（與其他地方）氣泡爆咁多次，都會繼續爆。」

專訪｜擬只容許已打針學生入病房 梁卓偉：醫護有道德責任

【17:30】醫護人員經常曝露在新冠病毒，屬於高風險群組，法國、希臘都強制醫護接種新冠疫苗。香港大學醫學院院長梁卓偉接受《香港01》專訪透露，即將只容許已打針的醫護學生到病房學習，重申無打針又未能提供醫療原因的學生，會被拒諸門外，他提到醫護有道德責任接種疫苗保護病人。

+ 1

疫苗抽獎｜會展送值50萬獎品 大獎單人全年免費任食薈景自助晚餐

【16:52】商界響應疫苗接種的抽獎不斷，香港會議展覽中心（管理）有限公司今日（14日）宣佈，將送出合共33份獎品，總值超過港幣50萬元。大獎為單人全年免費任食香港會議展覽中心薈景自助晚餐，名額3個。二獎為港幣1,000元香港會議展覽中心中庭晚餐禮券，名額30個。

有意及合資格參加人士登入抽獎網站填寫電子登記表格。截止登記日期為2021年8月31日。

香港會議展覽中心（管理）有限公司將送出合共33份獎品。大獎為單人全年免費任食香港會議展覽中心薈景自助晚餐，名額3個。（會展提供圖片）

羅致光：政府難連續幾年資助旅遊業 考慮協助從業員轉行

【14:20】疫情影響超過一年，旅遊業受重創，復原無期。勞工及福利局長羅致光今日（14日）在一個電台節目中表示，個別與旅遊相關的行業，失業率仍然相當嚴重，但當局預計全球疫情難以在短期內平息，不少發展中國家的疫情仍然不樂觀，可能持續至2023至2024年。他表明，政府難以連續幾年資助旅遊業，因此要考慮如何幫助一些「冰封已久」的行業員工轉行。

新冠肺炎｜今錄三宗確診全部輸入 全帶變種病毒 兩人已打針

【14:16】衞生防護中心公布，截至今日零時零分，本港新增3宗輸入個案，至今本港個案累計11,956宗。三名患者分別來自塞浦路斯、納米比亞、加納。全部個案都帶有變種病毒，其中兩人已完成接種疫苗。初步確診少於五宗。

【13:45】消息指，本港今日無新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。

▼7.13香港書展傳媒預展▼



+ 14

新冠肺炎｜機場地勤及搬運工確診 醫生促按打針定工作風險

【09:52】香港機場接連有工作人員感染，有醫生建議機場管理局審視員工接種新冠疫苗情況，按打針情況分配不同風險的工作，又稱只要完成接種疫苗驗到抗體，可恢復菲律賓等極高風險國家人士抵港。

強制檢測｜移居澳洲確診男到訪4餐廳、2體檢中心須再次檢測

【00:01】早前衞生防護中心接獲澳洲衛生當局通報，一名52歲港人抵達澳洲三後確診，並驗出L452R變種病毒。食物及衞生昨日（13日）公布，他曾到訪的六個指明地方需要再次進行檢測，當中包括4間餐廳及2間體檢中心。

另外將軍澳富康花園德寶國際幼兒園爆發流感及上呼吸道感染個案，亦被納入今日的強檢公告。

▼7.10黃大仙金鳳街1-3號封區強制檢測▼



+ 2

昨日總覽：新冠肺炎．7.13｜搬運工染Delta變種 基因與俄羅斯輸入個案有關

機場搬運工染Delta病毒 疑與隱性帶病俄羅斯機組人員同艙受感染

新冠疫苗｜歌手谷婭溦險被打空針 聲稱暈眩乏力送院 檢查無大礙

新冠疫苗｜歌手谷婭溦險被打空針送院 威院致歉 將檢視注射程序

+ 1

書展2021｜參展商達763間 已打針市民可享免費入場或折扣優惠

新冠疫苗｜安老業界100萬大抽獎 鼓勵院舍員工打針 今晚起報名

新冠疫苗｜今5.97萬人打針 接種率升至39.2% 14人昨副作用送院

新冠疫苗｜許樹昌稱第三針屬言之尚早 團隊將研同款針或溝針更佳

何栢良籲一般市民暫不用考慮打第三針 惟特殊組別人士須考慮

崔俊明料港府要與藥廠商討採購第二代疫苗 打第三針只是時間問題

新冠疫苗｜路透社稱復星索取接種者資料 港府極度遺憾：嚴重失實

醫健通可顯示疫苗接種二維碼 食環署提醒使用者更新程式

▼7月10日，中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心出現人龍▼

