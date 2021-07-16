仁安醫院員工辦近40人歡送聚餐涉違例　警方接舉報暫未提檢控

三名高官違反限聚令（599G）惹起社會爭議，《香港01》接獲消息，仁安醫院化驗室員工為送別主管，本月初（7月）在醫院餐廳包場舉辦近40人的聚會，無戴口罩影大合照。警方指已接獲舉報，懷疑當日有人違反限聚令，暫時未有人被檢控。有大律師認為，若出席者以員工身份包場，該處亦應屬於公眾地方，受限聚令規管。記者多日前已向仁安醫院查詢，惟至截稿前仍未回應事件。



《香港01》接獲消息，指仁安醫院化驗室員工本月8日，在院內二樓餐廳「蘭亭閣」包場，為部門主管舉辦退休歡送派對，現場最少有40人出席，並在無戴口罩下玩集體遊戲、影大合照等，批評身為醫護人員卻罔顧防疫要求，憂慮爆發醫院群組。

警務處回覆，本月10日接獲該宗違反限聚令的舉報，案件列「求警調查」，由田心分區人員跟進，暫未有人被捕或被控。警方表示要防止疫情擴散，除了執法，市民自律亦非常重要。《香港01》本周一（12日）起便向仁安醫院查詢事件，但至今都不獲回覆。

食物環境衞生署則稱，蘭亭閣持有效普通食肆牌照，現時以B類運作模式運作，即每枱四人、宴會上限20人等。署方稱防疫規例生效至今，未發現蘭亭閣違規，最近一次巡查為本周一。

李安然認為以員工身份包場，餐廳都屬於公眾地方。（資料圖片／盧翊銘攝）

李安然：員工身份包場亦會違例

大律師李安然表示，限聚令是規管公眾地方，意指公眾或部分公眾，可以不時在繳費或不繳費下進入的地方。他以近日高官違反限聚令飯局為例，即使會員或會員的朋友才可以入場進餐，會員已屬於部份公眾，因此即使在包房亦是公眾地方，超過指定人數便違反限聚令，所以仁安醫院聚會若以員工身份包場，亦可能會被列為部份公眾，涉違反防疫規定。

不過，他表示如果是餐廳老闆宴請朋友，就可能屬於私人地方，因為某人的朋友沒有客觀標準，「我屋企都可以請幾十個人嚟食嘢一樣，或者好似借間屋比人玩，屋主肯就得。」根據防疫相關條例，違反限聚令人士，會被定額罰款5,000元。