女經理沙田站衝突月餅盒擲警　官指交通設施犯案屬加刑因素囚45月

女經理涉嫌在前年9月於港鐵沙田站警民衝突中用月餅盒擲警，她與另外兩男早前被裁定暴動、拒捕及管有攻擊性武器等罪名成立，案件今（21日）於區域法院判刑，其中暴動和襲警罪成的女經理被判監3年9個月，另一暴動罪判成的被告亦判囚3年8個月，拒捕和管有鐳射筆的被告則監禁1年。法官形容示威者瘋狂衝擊該控制室，而案發在重要交通設施為加刑因素，不能容忍針對警員的暴力行為，被告須負上刑責。



3名被告：劉婉玲（47歲，女製衣營運經理）、謝嘉綸（44歲，活動策劃員）和李俊霖（28歲，電腦技術員）。劉和謝被控於2019年9月7日在港鐵沙田站參與暴動，劉另被指襲擊督察劉俊豪。李則被控抗拒在正當執行職務的督察劉俊豪，以及管有攻擊性武器，即2支鐳射筆。

李用強光射警被拉入控制室

控方指當晚警方和數十名示威者在車站對峙，李俊霖以強光照射警員，他被警方拉入控制室時用腳蹬着門框抗拒。期間有示威者向警員投擲雨傘，用滅火器等阻止警方關門。呈堂片段顯示，劉督察在控制室外被一名女子用金屬月餅盒擊中，辯方不爭議當時發生暴動，但稱劉婉玲和謝嘉綸不是片中示威者。

2019年9月7日晚，沙田區及沙田港鐵站有衝突事件。(詳看下圖)

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法官根據影片比對片中人是被告

法官郭啟安早前裁決時認為，控方雖然沒直接證據證明該女子是劉，但比對劉住所的閉路電視，就她的樣貌和裝束等，推斷劉是向警員擲月餅盒的示威者。劉的家中被搜出的如無框眼鏡和黃色縮骨遮等物品，均與片段拍得的涉案物品相似，郭官認為不可能是巧合。他亦按照謝的髮型等特徵，以及他家中的物品等，認為他是伸出雨傘企圖阻止警員關門的男子，裁定劉、謝兩人暴動罪成。影片清楚拍攝到劉投擲雨傘和金屬月餅盒，她被裁定襲警罪成。

官指缺乏理據證明是自衛抗警

郭官稱，李的傷勢未能顯示他遭受警方過度武力對待，他持續對抗警員拘捕，除了辯方自圓其說的陳詞，缺乏有力證據證明他因自衛抗拒警員。另就他管有兩支鐳射筆，郭官指紀錄不夠完整並不一定代表證物鏈斷裂，李用過電筒照射警員，郭官推斷他管有鐳射筆的意圖，不可能是無辜或正當的，而是用作照射他們的眼睛。李拒捕及管有攻擊性武器罪成。

案件編號：DCCC 33/2020、DCCC 193/2020（已合併）