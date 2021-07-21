PayMe死機用戶無法過數　結餘顯示為零　滙豐：正全力修復

滙豐旗下電子錢包PayMe今日（21日）傍晚6時許，系統再次出現問題，用戶未能轉帳，登入程式後顯示用戶或未能使用部分功能，正進行搶修，戶口結餘更顯示為0元。

滙豐承認PayMe系統今午出現間歇反應緩慢情況，部分用戶或受影響，公司正全力修復問題，冀服務盡快回復正常，並就不便向用戶致歉。



PayMe系統今日傍晚6時許出現問題，登入程式後彈出通知指「發生錯誤」，指示用戶稍後再試，不久後主頁再顯示用戶結餘為0元。程式又指，正在進行系統維護，用戶或未能使用部分功能，包括「快速過數」。

有用戶晚上近7時接獲PayMe的電郵指，程式暫時未能使用，公司正在修復，服務稍後會恢復，並對不便致歉，用戶若有疑問可聯絡其客戶服務團隊。

滙豐發言人回覆《香港01》表示：PayMe系統今午出現間歇反應緩慢情況，部分用戶使用程式時可能受到影響。公司正全力修復問題，務求服務盡快回復正常，並就此事為用戶帶來不便致歉。

PayMe去年10月和12月已至少兩度出現類似問題，用戶未能過數，甚至有人未能登入系統。