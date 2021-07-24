城巿青年商會首辦傑出大專生選舉　大專生：學識突破自己

城巿青年商會主辦首屆傑出大專生選舉，今日（24日）舉行頒獎禮，有獲選「傑出大專生」的大學生指出，希望在大學畢業前的最後暑假挑戰自己，故決心參賽。活動經歷讓她學會「要認清自己能力，有需要時，主動行出嚟」，亦讓她在活動期間突破自己。



城巿青年商會主辦首屆傑出大專生選舉今（24日）舉行頒獎禮。（曾凱欣攝）

城巿青年商會主辦首屆傑出大專生選舉今（24日）舉行頒獎禮，是次計劃旨在秉承著青商的宗旨「服務社會，訓練自己」，並聯繫社會不同機構和團體。

活動分五個部分，包括企業探訪、社會服務、選拔訓練營及演講訓練。商會指，今次計劃收到過百份申請，涵蓋全港所有大專院校，通過面試選出四十強，並安排訓練營，在多場選拔中再選出最後十強。

同學表示，機緣巧合下得悉比賽，打算在大學畢業前的最後暑假挑戰自己，故毅然參賽。（曾凱欣攝）

過程學識主動 認清自己能力

獲「傑出大專生」公開大學劉同學表示，機緣巧合下得悉比賽，打算在大學畢業前的最後暑假挑戰自己，故毅然參賽。她指，選舉期間參加了多項不同的活動，當中的訓練營最為難忘，訓練營中的項目有動有靜，其中紥水炮的過程最深刻。

身為女童軍的劉同學指出，當時因為表達能力較弱，信心不足，因此在過程中只擔當輔助的角色，沒有將過往女童軍的經驗發揮，但其後因為過程不太順利，才主動發聲。是次經歷讓她明白「要認清自己能力，有需要時，主動行出嚟」，亦讓她在活動期間突破自己。

雖然選舉到尾聲，但即將畢業的她期望，日後能帶住訓練營學到的心態和技能踏出社會，為社會作出貢獻，並帶領他人一同進步。

就讀香港大學何同學提到，活動期間有機會親身到企業參觀，「睇到成功人士背後付出嘅努力」。（曾凱欣攝）

另一位獲「傑出大專生」、就讀香港大學的何同學表示，活動期間有機會親身到企業參觀，「睇到成功人士背後付出嘅努力」。他回想起參觀時，企業的創辦人提醒他「年輕人要深耕」，讓他明白既要付出努力，亦要在心態上作出改變，方會成功。他期望，日後可以繼續改善自己，並加以進步，更能服務社會。