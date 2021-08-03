屯馬線｜土瓜灣站展街坊舊物流傳生活小故事　老街坊工作簿憶亡夫

港鐵屯馬線全線通車一個多月，兩個新車站各具特色，宋皇臺站內因工程期間發現古跡，富有歷史元素；車站月台四條柱上，放置不同陶藝作品，呼應宋皇臺站的歷史感，作品利用日與夜、春與冬的概念，表達時間流逝，更參考了宋代畫作。

至於土瓜灣站的車站大堂牆身亦充滿著故事，集合區內逾百名街坊，將家中物件資料拼湊而成，承載著街坊在區內生活的點滴。車站牆上的一本「行船」工作簿，是已屆七旬老街坊的亡夫遺物。街坊王婆婆說，工作簿是亡夫當年支持一家生計的重要證明，如今工作簿印在牆上，「見到就會懷念吓。」



王婆婆丈夫的「行船」工作簿，當年支持了他們一家的生計。（王潔恩攝）

土瓜灣站大堂的一幅牆身，有全長約54米的藝術品，由藝術家梁美萍創作。作品集合過百名街坊的「回憶」拼湊而成，將他們的舊物及故事記載在牆上。

75歲的土瓜灣街坊王婆婆，其亡夫的「行船」工作簿，正是牆上的一份子。王婆婆在60年代與丈夫結婚，婚後一直與丈夫居於土瓜灣，至今已住上56年。工作簿內有大大小小的印章，內有越南、日本等記號，記載著丈夫自1959年起的「行船」足跡，「以前佢（丈夫）喺鰂魚涌太古船塢返工，我就負責係屋企湊仔。」以前一家七口，就是靠丈夫一人撐起，丈夫過去甚少放假，「一年只會返屋企一次，每次只得幾日。」

王婆婆的丈夫已離開人間，隨年月過去，工作簿內修補內頁的膠紙早已發黃，再重看工作證難免憶起亡夫，「見到就會懷念吓。」

李太兒子小時候的嬰兒服，被印在土瓜灣站大堂的牆上。（王潔恩攝）

嬰兒衣服、舊積木 記載街坊生活點滴

除工作簿外，牆上亦有一件紅色的嬰兒舊衣，「主人翁」正是土瓜灣街坊李太太的兒子，「係細仔7個月大時嘅衫，大仔出世時都著過，想留畀佢哋將來大個時睇返，所以一直無扔到。」除此之外，昔日與兒子一起砌的小積木，亦同樣被印在牆上。

在照片旁邊，牆上亦印有李太寫的一段文字，講解該件舊物的紀念價值。李太太坦言，「將來佢哋長大咗之後，可以帶自己家庭返嚟睇返，除咗有細個嘅舊物，仲有媽媽嘅字跡。」

宋皇臺站的車站月台，有本地陶藝家黃麗貞創作的《大地陶詞》。（王潔恩攝）

宋皇臺站富歷史感 藝術家以陶瓷詮釋宋畫

至於宋皇臺站，車站月台則有本地陶藝家黃麗貞的作品《大地陶詞》。月台的四條柱上，放置了不同的陶藝作品，利用日與夜、春與冬的概念表達時間流逝，「開頭嚟到現場，見到發掘緊古物，宋皇臺站係成條屯馬線入面，歷史感最強嘅站。」

黃麗貞又指，在建造宋皇臺站時，有大量宋元古蹟出土，而宋代正是中國美術史的巔峰時期，特別是繪畫及陶瓷。因此，四條柱的作品均參考了宋代的畫作，包括李安忠的《晴春蝶戲圖》、范寬的《雪景寒林圖》、馬遠的《水圖》，然後再以陶瓷表達。

黃麗貞說，這些作品全是人手製作，連代表春天的蝴蝶、冬天的細雪都是陶瓷，「啲雪係逐粒磨、逐粒批，係景德鎮嘅白瓷。」

+ 2

紅磡站現「失物」

而在紅磡站內，亦見到鞋、手錶、帽子等裝置，分散在月台椅子附近，這是由本地雕塑家林嵐創作的《失而復得》。她表示，創作概念源自乘客遺失行李，又透露自己常在地鐵站遺失東西，例如雨傘、頸巾、帽等。她形容，失物就如「失落的回憶」，從前一直冀盼報失後，它們可重回身邊。

林嵐表示，今次與本地鑄鋁師傅合作，將舊鋁「翻鑄」。她又說，師傅至今已約80歲，這些「失物」有部份是他的個人物品，例如他的手錶、孫兒的鞋子。