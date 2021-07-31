現金津貼｜房署共收5.6萬份申請表　約1萬名輪候公屋住戶已收津貼

政府早前公布現金津貼試行計劃詳情，運輸及房屋局局長陳帆今日（31日)於網誌中提到，房屋署共收回56,000份申請表，當中首批申領住戶已獲發津貼，涉及約10,900個住戶。他指，房屋署正處理其他已收回的申領表，料於未來1至2個月內，向符合資格的住戶發放津貼。



房屋署寄出約九萬份通知書和申領表。（運房局網站圖片）

未來一至兩個月向其他住戶發放津貼

房屋署早前指，料於6月底向正輪候公屋逾3年的合資格住戶發放申請表，共涉9萬份表。現金津貼額按公屋申請內，符合所有申領資格人數而定，一人住戶為1,300元，最高六人或以上住戶則為3,900元。

運房局局長陳帆於最新發表的網誌中提到，房屋署收回56,000份申請表，當中第一批住戶於周五（30日）已獲發現金津貼，涉及約10,900個住戶。房屋署正加緊處理其餘已收回的申請表，目標在未來一至兩個月內，向符合資格住戶發放現金津貼。

陳帆指，處理申請表時會採用「先入先出」為原則，即會先處理先收到的申請表，讓申領住戶按次序領取津貼。若房屋署未能在住戶遞交申請表當月完成審核，計算現金津貼的起始月份，亦不會受影響。房署會在首次發放現金津貼時，補回之前住戶應得，但未獲發放的金額。

8種少數族裔語言的《現金津貼試行計劃概覽》。（運房局網站圖片）

申請概覽提供八種少數族裔語言版本

為照顧少數族裔人士，房屋署邀請「融匯－少數族裔人士支援服務中心」向有關同事講解與少數族裔人士溝通技巧，亦向非政府機構簡介現金津貼試行計劃的內容及申領方法，並提供八種少數族裔語言的《現金津貼試行計劃概覽》。

陳帆又提醒，房屋署發出的短訊不會包含任何連結，亦不會要求以短訊回覆。房屋署職員只會以特定電話號碼3105 2323或2794 5000致電；亦不會索取個人資料。

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