現金津貼｜團體憂業主「空窗期」加租　促涵蓋單身申請者

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-17 20:41

本港住屋問題嚴重，公屋輪候時間平均達5.8年。政府公布，下月起會推出為期3年的現金津貼試行計劃，為輪候公屋超過3年、無領取綜援的基層家庭，派發現金津貼。不過，單身非長者公屋申請者不受惠，而當局亦會於3年後才檢討計劃。 觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤質疑當局以綜援租津作參考，認為有關指標金額不貼近現時租金水平，同時亦擔心業主於未落實租管的「空窗期」內加租。她又批評政府將單身非長者公屋申請者排除在外，建議應為該批人士訂立申領準則，並要每年檢討計劃。

金津貼試行計劃為輪候公屋超過3年、無領取綜援的基層家庭，派發現金津貼。（資料圖片）

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤批評計劃未有涵蓋單身非長者公屋申請者，指曾接觸個案輪候達10年以上，而他們同樣正負擔昂貴租金，認為屬當局政策將他們轉以計分制輪候公屋，「呢個唔係申請人嘅錯。」

租金比例已多於收入25%

現時計劃申請者最多可獲3900元，當局指津貼金額水平參考綜援。陳穎彤指出，不少領取綜援的市民仍需要額外交租，質疑以綜援作指標未能反映現時租金水平。她指，租金與收入的比例不應多於25%，惟不少劏房戶已超過有關水平；加上因應推行現金津貼計劃與落實租管最少有半年空窗期，擔心業主會趁機加租。她指已接獲街坊反映有加租情況，最多加租500元。

促每年檢討計劃

她建議當局應考慮為單身非長者公屋申請者設立申領準則，如參考房協的「未補價資助出售房屋出租計劃」，以輪候公屋六年或以上劃界發放津貼。而就津貼金額水平應每年作出檢討，以因應加租情況作調整。

單身非長者公屋申請者不受惠於現金津貼計劃。（資料圖片／李澤彤攝）

批政府不了解基層情況

葵涌劏房居民大聯盟成員潘小姐亦批評計劃對單身非長者公屋申請者不公平，指政策猶如歧視該批人士，而他們繳付的租金不會較家庭申請者低。她又指政府於未落實租管前推出現金津貼，質疑業主會趁機加租，「係補貼業主定街坊？」

對於房屋署署長王天予今日曾指，計劃為紓緩住戶壓力，不一定供申請者用予交租，潘小姐批評有關說法，認為未有了解基層情況，指不少劏房戶大部分收入用作交租，「唔交租使去邊？」她指有劏房戶輪候公屋達9年，而計劃僅推行3年，擔心住戶屆時仍未能上樓。