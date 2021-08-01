新冠肺炎・8.1｜增3宗輸入個案　52歲女抵英後確診　樂苑需強檢

衞生防護中心公佈周六（31日）沒有新增確診個案，本港個案累計11,985宗。據了解，本港新增3宗輸入個案。另外，公務員事務局前日（7月30日）發出內部通知，要求明日（2日）起，所有政府僱員均須接種新冠疫苗，否則須每兩周接受一次拭子檢測，並由9月開始需自費檢測。

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▼8月2日強制檢測公告詳情▼（涉變種病毒患者離港前行蹤）



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強制檢測｜兩居民外遊返港帶變種病毒 海濱南岸、瑧璈等9處強檢

8月2日【00:16】食物及衞生局昨晚（1日）發出強制檢測公告，有9個指明地方被納入強制檢測，受檢人士要在8月3日( 星期二）或之前接受檢測，當中有8處涉及兩宗感染變異病毒的初步確診個案。

二名患者分別在美國及荷蘭到港，而過去21天曾在香港居住，他們的住所紅磡海濱南岸6座，以及西營盤瑧璈的居民，均需強制檢測；另外，他們曾光顧的食肆、髮型屋等都要強檢，包括鰂魚涌芽莊越式料理、中環大館樂茶軒及中環蘭桂坊印度菜酒吧Chaiwala。資料顯示，二名初步確診患者都曾接種兩劑復必泰疫苗，他們離港前曾做過抗體測試，當時呈陽性。

▼8月2日強制檢測公告詳情▼



新冠疫苗｜周日5.6萬人打針 比率累計升至48% 9人昨副作用送院

【22:46】本港今日（1日）共約5.6萬人接種新冠疫苗，累計有325.6萬已打疫苗，佔12歲及以上人口的47.9%；預約打針人數有近2.7萬人預約。



昨日共有九宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們接種後出現常見副作用，全部情況穩定，其中六人已經出院、一人留院觀察、一人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

▼首日發放消費券情況▼



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【14:45】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心正調查三宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 988宗。3名女患者年齡介乎19至41歲，兩人從柬埔寨抵港，一人從美國抵港。

新冠肺炎｜增3宗輸入個案 抵英國主婦確診 九龍城樂苑納入強檢

此外，衞生防護中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及一名52歲女病人。她於7月15日乘搭CX251航班離港前往倫敦，7月18日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，沒有病徵。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，她於潛伏期曾居住的地方（九龍九龍城書院道24號樂苑）會被納入強制檢測公告。據資料顯示，她在港已接種兩劑復必泰疫苗。

▼7月30日 首班郵輪公海遊出發▼



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【12:35】消息指，本港今日新增3宗輸入個案，下午不設疫情記者會。

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▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼有「即日籌」的社區疫苗接種中心名單如下▼



由星期四起， 24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向70歲或以上的長者派發「即日籌」。（文件截圖）

昨日總覽：新冠肺炎．31.7｜消息：政府下周一起要求所有公務員接種疫苗

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