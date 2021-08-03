破欠特惠金25年不變　索償平均等9個月　工友嘆等到想死

疫情影響下，不少店舖因結業而出現勞資糾紛，部份僱主無力支付薪金，僱員只可透過破產欠薪保障基金（破欠基金）追回薪金，但基金特惠金上限與批核速度為人詬病。勞聯今日（3日）聯同兩名苦主舉行記招，促政府將現時36,000元的破欠欠薪特惠金上限提高至80,000元，並縮短申索程序。



勞聯連同兩名苦主舉行記招，促政府由現時36,000元的破欠特惠金提高至80,000元，並縮短維權申索程序。（黎倩婷攝）

勞聯指，過去兩年破欠基金有超過3000宗申請，但近三成申請人無法取得全額欠薪補償，而破欠基金截至去年底累積盈餘近62億，欠薪保障金額上限卻仍停留在25年前的36,000元，平均更需要等九個月才能成功領取款項，保障未能「與時俱進」。

提高保障金額上限 勞審處判令當「金鎖匙」

面對欠薪保障不足，勞聯提出兩大建議，根據《綜合住戶統計調查按季統計報告》的數據顯示市民每月就業收入中位數為20,000元，政府應以此為基準乘以4個月，即80,000元作欠薪特惠款項上限，同時擴大破欠基金保障範圍，例如未放累積休息日薪酬及未放取有薪產假等納入保障範圍。

另外，現時工友面對結業欠薪需經過最少7個程序才回取回薪金，但為免僱員面對身心壓力，建議政府應簡化程序，如勞資審裁處頒發的判令應視為「金鎖匙」，確保破欠基金下欠薪部份應優先發放，保障工人權益。

工友代表梁先生批政府未有體恤基層，作為一家五口經濟支柱壓力巨大。（黎倩婷攝）

經濟支柱等薪金 批政府沒有體恤基層

工友代表梁先生從事飲食業，餐廳受社會事件影響在2019年結業，後向勞工處求助希望取回被公司拖欠薪金54,598.55元，但足足等候約8個月才取回4萬元，近兩成七的工資因超過保障上限化為烏有。

梁生生形容，「處理不同程序搞到人都癲，自己有幾個小朋友，政府又幫唔到我」，一家五口依賴他養家活兒，最年幼的小孩只有一歲大，適逢社會經濟不景氣難以找尋新工作，梁先生質疑政府沒有體恤基層人士，作為整個家庭的經濟支柱，「當時壓力大到想死」。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼



+ 7

申請公司清盤責任 19個月才收到破欠特惠款項

梁先的個案等候8個月已較幸運，另一苦主范先生同樣從事飲食業，公司結業後約20多人去勞工處求助，但申請破欠需要公司清盤，由於無法與其他工友達成共識合力聘請私人律師，因此只能從法援入手。後來發現申請法援有一定資產限制，擾攘近一年才有一位同事符合申領資格，最終被欠薪後約一年七個月才收到破欠基金特惠款項。

勞聯質疑公司的清盤責任根本不應落在一群被欠薪的工友身上，范先生為申請法援更投放了500元才可取回被欠薪金約1.8萬元，被批不合理。