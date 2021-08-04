社交距離措施延長兩周　收緊B類食肆員工檢測規定

政府今凌晨起延長社交距離措施兩周，直至8月18日。除了維持現行措施，還特別收緊以B類運作模式營運、未接種疫苗的餐飲業務的員工檢測規定，由每14天一次改為每7天一次；因健康原因而不適宜接種的員工，需定期重新諮詢醫生意見。



政府昨晚就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，以維持現行的社交距離措施。這些指示及指明由八月五日凌晨零時起生效，為期14天，直至八月十八日。

不打針食肆員工檢測更頻密

食物及衞生局發言人表示，考慮到食肆運作所涉及的風險，尤其是顧客在有關處所內大部分時間均在飲食而不佩戴口罩，會在八月內收緊以B類運作模式營運的餐飲業務的員工檢測規定，員工將須進行更頻密的檢測，由每14天檢測一次改為每七天一次。已完成接種疫苗的員工會繼續被視為已符合有關檢測要求。另外，由於個人健康狀況可能不時轉變，會探討因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的員工的申報安排，要求他們定期重新諮詢醫生意見，並須向相關處所負責人或僱主提交新的醫生證明書。上述兩項措施的詳情將會適時公布。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

