歐美多國已打針旅客將放寬入境　議員憂變種病毒入侵阻中港通關

全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府日前宣布，來自中風險地區、已完成接種疫苗的非香港居民可獲放寬來港；而曾在中風險地區逗留的港人，即使未接種疫苗亦可登機回港。

有關安排引起內媒關注，形容為「香港嚴格的邊境限制政策的一次重大放寬。」有立法會議員指，變種病毒在海外有擴散跡象，憂慮措施令變種病毒入侵本港，因而影響粵港澳通關。



特首林鄭月娥日前表示，日後會將不同地區重新分類為高、中、低風險地區。無論屬於那一個類別，政府將收緊政策，所有來港人士在登機時，必須出示起飛前72小時核酸檢測的陰性結果證明。

若來自高風險地區，本港只會容許已完成接種疫苗的香港居民登機來港。換言之，未曾打針、或非香港居民，不能從高風險地區登機抵港。至於中風險地區，港府會略為放寬，容許已完成接種疫苗的非香港居民登機來港，至於香港居民則毋須打針亦可返港。

接受抗體測試可再縮短檢疫期至7日

按照最新分類，大部份歐美國家例如美國、德國、荷蘭等，都屬於中風險地區，即非港人只要已完成接種疫苗，即可入境香港，但要檢疫14天，倘接受抗體測試更可縮短至7日。

若抵港人士未接種疫苗，他們的檢疫期則會延長。例如若他們從低風險地區回港，本來的檢疫期應為7天，但因未打針，故檢疫期須延至14天；若他們從中風險地區界港，本來的檢疫的檢疫期應為14天，但現在須延至21天。

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放寬入境安排引起內媒關注。（網易新聞截圖）

有關安排引起內媒關注，其中《網易新聞》文章指，「這是香港嚴格的邊境限制政策的一次重大放寬」、「香港的疫苗接種水平較低，這意味著Delta病毒溜進這座城市可能很快成為災難。」

陳恒鑌表示，他就放寬入境措施的態度傾向保守，認為政府一下子放寬大量非港人入境，做法或構成防疫漏洞，令變種病毒在本港爆發。（資料圖片／羅君豪攝）

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，他就放寬入境措施的態度傾向保守，認為政府一下子讓大量非港人入境，做法或構成防疫漏洞，令變種病毒在本港爆發，因此影響中港通關。他建議政府逐步放寬措施，首先放寬必要來港人士，譬如外傭、求醫或奔喪人士等，其後檢討措施時，再考慮進一步放寬。

食物及衞生局前政治助理、立法會前議員陳凱欣亦稱，變種病毒在海外有擴散跡象，認為現時「未係時候放寬入境措施。」她指，政府放寬中風險地區地區人士來港做法不理想，大大增加輸入個案風險，強調即使入境人士已接種疫苗，也可傳播病毒。她擔心放寬措施後，本港會爆發新一波疫情，繼而令粵港澳通關受阻。

陳凱欣亦稱，變種病毒在海外有擴散跡象，認為現時「未係時候放寬入境措施。」（資料圖片／高仲明攝）

而批發及零售界立法會議員邵家輝說，預料全球在兩至三年內也無法達致個案清零，隨著歐洲地區逐步通關，港府應在防疫和外國人入境之間取得平衡，不可完全自我封閉。他認為，「放寬措施未嘗唔係一個好嘗試，點都要試下，可以推完之後再檢討。」