網上流傳一張違泊告票，事主今日（14日）中午疑違例泊車被抄牌，但告票上的路名寫上「攞花街」，疑原應為中環「擺花街」。事件引發網民討論，若執法人員寫錯街名的告票，是否仍然有效，涉事司機需否繳交罰款。

警務處回覆《香港01》時表示，不評論個別事件，如車主或司機對於告票有懷疑，或相信被「抄錯牌」，可要求覆檢。如覆檢要求證實成立，即確有交通違例告票出錯，或有疑點等，都會撤回該告票，並書面通知登記車主並作出適當安排。



網上流傳一張罰款通知書，告票上的地點疑把擺花街錯寫為「攞花街」。(網上圖片)

網上流傳引起熱議的「牛肉乾」，告票上的資料顯示，是於今日中午涉違泊被抄牌，本應被罰款320元。惟告票上，執法人員疑把路名錯寫成「攞花街」，網民懷疑正確地點應為中環擺花制，認為事主或有機會可獲警方撤告票。

《香港01》向警方查詢，網傳的涉事告票是否仍然有效。警方表示，不評論個別事件，如登記車主對於告票有所懷疑或相信被「抄錯牌」，可親身到警署、書面郵寄，或在網上報案室提出覆檢要求。

警方表示，如覆檢要求證實成立，如交通違例告票出錯、有疑點或證據不足，中央交通違例檢控組會撤回該告票，並以書面通知登記車主或司機調查結果，及作出適當安排。

使用電子告票後，發出的告票數量增33%。（資料圖片）

過去3年約有6,700張違泊告票 因人為錯誤而須撤回

警務處今年交到立法會的文件指出，在2017年至2020年間，平均發出約170萬張紙本違例泊車告票，當中約有6,700張因人為錯誤而須撤回，當中問題包括未能辨識告票，或交通傳票申請表上的手寫資料、錯誤/遺漏輸入資料等，出錯比率達0.39%，故正申請撥款改用電子告票。