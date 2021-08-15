曾指學生獲獎牌「包做業主」　林大輝稱以訛傳訛：屬鼓勵說話

港隊劍擊代表張家朗在東京奧運男子花劍奪冠，全城歡騰之時，亦有人關注體院主席林大輝曾稱協助獎牌得主「做業主」言論，稱要他「找數」。林大輝接受港台節目《舊日的足跡》時形容，事件是「以訛傳訛」，不存在「走數唔走數」。

林大輝提及當年體壇有好成績，他在頒獎禮與乒乓球代表黃鎮廷傾談時，向對方稱「做好啲，奧運有機會，得到獎我包你做業主」，強調是「鼓勵性質嘅說話」。對於現時不少人要他「找數」，林大輝稱，「知道我嘅人就知乜嘢事，唔認識嘅亦無必要去解釋」。



港隊劍擊代表張家朗在東京奧運男子花劍奪冠，外界關注體院主席林大輝過往稱協助獎牌得主「做業主」言論，稱要他「找數」。（路透社）

被問到張家朗有否誤會，林大輝強調不會，「根本唔存在乜嘢走數唔走數」，又指自己經常與對方接觸，在奧運時亦有發信息叫對方控制好心情。至於何時透過林大輝慈善基金為得獎運動員頒獎，他稱相信要待運動員完成全運會才作安排。

特首林鄭月娥早前宣佈申請10億撥款，加快擴建香港體育學院。林大輝稱，期望可在下屆巴黎奧運，即2024年七月前落成。他又指，現時有500多位全職運動員，宿舍入住率接近爆滿，強調興建新大樓有迫切性。

曾任立法會議員的林大輝指，最近有政府極高層人士問他會否重回議會，他稱自己已轉跑道，「唔覺得我會返去議會到」。（資料圖片）

無意重回議會 下屆特首需有「觀眾緣」

曾任立法會議員的林大輝指，最近有政府極高層人士問他會否重回議會，稱現時立法會已回復健康２林大輝稱自己已轉跑道，「唔覺得我會返去議會到，亦唔係我想返就返到。」

至於他在上屆特首選舉支持林鄭，被問今屆是否仍支持對方連任？林大輝稱，不肯定林鄭是否仍參選，但強調下屆特首必需支持體育運動發展，在土地房屋、教育等問題需有理念，「如果自己同班子都無法子，點去解決當前嘅問題？請唔好做喇，只會害咗香港」。他認為下屆特首在施政方面，要獲市民支持和信任，提升觀眾緣。

港台顧問委員會主席林大輝認為，港台現時接獲的投訴已經大大減少，坊間對港台節目的質素和做法亦多為讚美。（資料圖片）

稱政府班子需忠誠有能力 「愚忠傻忠要不得」

對於在「愛國者治港」原則下，從政者會否出現很多過份忠誠的人選？林大輝稱，政府班子一定要忠誠，其後再談能力，「愚忠、傻忠要不得」。他強調國家與國家、地區與地區的比較，就是人才的比較，「質素最重要，有忠誠無能力，有抱負無實力都冇用。

林大輝現為港台顧問委員會主席，被問到港台現況時，他稱做任何事都要有規有矩，正如駕車四處奔走，亦不代表不用遵守交通規則。對於廣播處長李百全的表現，林大輝稱對方經驗豐富，形容李百全上任時接手「燙手山竽」，他認為港台現時接獲的投訴已經大大減少，坊間對港台節目的質素和做法亦多為讚美。