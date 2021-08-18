名醫朱建華疑未發現病人腹內異物　專家證人：應懷疑手術時遺留

私人執業、著名結直腸外科專科醫生朱建華，涉嫌未有適當跟進及發現病人腹腔存有異物，被控兩項專業失德罪名。醫務委員會昨日召開紀律聆訊，今日﹙18日﹚聆訊繼續，由外科醫生潘志明擔任專家證人作供。

潘志明表示，根據病人於瑪嘉烈醫院所接受的電腦斷層掃描（CT scan）結果，其腹部位置有金屬異物，而且不能排走，情況頗為緊急，病人應盡快入院接受手術處理。然而案情透露，病人之後向朱建華覆診時，朱未有提出適切跟進。潘認為，朱當時應要排除病人吞下異物的可能，而且應有懷疑異物是手術時遺下。



控罪指，一名病人於2015年10月，就關閉造口手術向被告朱建華求診，但因造口滲漏引致腹膜炎，病人先後要接受兩次手術。聆訊昨日（17日）開始，病人女兒作供時提到，父親於手術後稱傷口有痛楚，並在離開手術室後向朱建華透露「入面（腹內）好似有嘢」，但朱當時稱術後痛楚屬正常情況，未有再跟進。

聆訊今日繼續，外科醫生潘志明以專家證人身份作供，由律政人員提問。潘提到，病人於2016年7月，於瑪嘉烈醫院接受電腦斷層掃描，其結果顯示，病人近腹部的位置，存有金屬異物，該異物在造口手術前未出現。他表示，資料顯示，該異物並無移動，一直在原有位置，並不會隨時間自然排走，而且更造成發炎，情況令人憂慮，需「急切關注（urgent attention）」，病人應盡快到醫院接受手術處理。

不過案情透露，病人於7月27日向朱建華覆診，當時已有掃描結果，然而根據病人女兒昨日作供，朱當時稱：「正常人吞一公噸金都可以自然排出」，並質疑病人自行吞下異物。潘志明今日作供時指，當時病人其實已否認吞下異物，而病人本身又可與醫生清晰地對答，朱本身應可排除吞異物的可能性，並指朱在覆診時提到腸手術，故他應有懷疑異物是手術時遺下。

聆訊昨日透露，病人最後因腹痛，於8月6日才入院接受緊急手術，由另一名醫生取出如棒球般大的異物，當中包括包着小腸的紗布。