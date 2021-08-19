茶餐廳與食客爭執突昏迷亡　揭維修員血管瘤破裂　裁定死於自然

地鐵維修員在茶餐廳涉將放過入口的羹放入公用糖罐，與同枱食客爭執並發生推撞，維修員其後倒地昏迷，留醫3個月後不治。死因研訊今續，由死因裁判官高偉權引導陪審團。黃官提供5項選項：不合法被殺、合法被殺、意外死亡、死於自然及死因存疑。陪審團商議後，一致裁定他死於自然。



死者黃文權(58歲)，於2015年10月10日在茶餐廳昏迷送院，留院至2016年1月16日死亡。曾與死者爭執的食客梁寶鈿亦有律師代表在場，並被列為利害關係的一方。

關鍵在動脈瘤是否自發生破裂

黃官指出本案的關鍵是死者動脈瘤屬於自發性破裂，還是受外力影響。若是後者則須考慮該外力是蓄意，還是出於自衛。如果陪審員認為是蓄意，其死因則為不合法被殺，裁判官強調要達至此結論必須達至毫無合理疑點，即是指死者的死因是外力導致，且是因別人蓄意的行為，任何明白事理的人都看出死者當時有承受傷的風險，而該行為是不被法律容許的。

主要證人供詞。（詳看下圖）

非被殺亦有兩個選擇

若死者並非死於被殺，則可考慮死於意外或自然。由於關於死者跌倒昏迷原因的證供部份空白，陪審團可以透過推論及衡量相對可能性作出裁決。如果認為死者當日是因為頭部撞到其他事物，令到已存在的血管瘤破裂，其死因則為意外。而若死者是因爭拗導致血壓上升，繼而血管瘤破裂，其死因則為死於自然。若以上選擇均不成立，則可考慮死因存疑。

案件編號：CCDI-253/2016(DK)