羅致光踩過界談房策　形容公屋減貧效果最大　前年令26萬人脫貧

本港房屋需求是老大難問題，勞工及福利局局長羅致光今（22日）在網誌「踩過界」大談房屋，指現屆政府在《長遠房屋策略》中將公營房屋所佔比例由六成增加至七成，但由於發展土地與興建房屋不是立竿見影，乃需要以年計時日才能將其效果彰顯。羅致光大談房屋政策，因為他認為公共房屋是減貧成效最顯著政策，在2019年足以令26.1萬人脫貧。



羅致光今發表網誌，解釋再分配政策與扶貧關係。他指，收入再分配必然涉及兩個過程，第一是從社會上抽取資源、即課稅，然後再將有關資源再分配給社會人士、即福利轉移。前者屬財政司司長與財經事務及庫務局政策範圍，後者則涉及多個政策範圍，最主要包括教育、醫療、房屋及社會福利等。

透過公共房屋政策 通過土地價值作經濟及財富分享

他表示，從上屆政府開始，在收入再分配政策中的福利轉移，是自香港回歸以來，有明顯的實質及相對增幅，而公共房屋是眾多政策中，減貧成效最顯著的一個。他表示，香港寸土尺金，在世上首屈一指，原因很多，簡單的部分原因是由於香港的經濟、財富及收入增加。換言之，透過公共房屋政策，可以通過土地價值作出某程度的經濟及財富分享。

羅致光形容公屋減貧效果最大。（資料圖片）

他說，現屆政府在《長遠房屋策略》中，將公營房屋所佔比例由六成增加至七成，便是以公營房屋加強經濟及財富分享的策略；但由於發展土地與興建房屋，不是立竿見影，乃需要以年計的時日才能將其效果彰顯。

公共房屋減貧效果最大 2019年減低貧窮率3.7個百分點

房策與扶貧方面，羅致光引用2001至2016年四屆政府的堅尼系數比較，提到第四屆政府的福利轉移政策有較明顯的變化，政府於教育、醫療及社會福利的實際經常性開支增加超過4成，堅尼系數的減幅，由0.046增加至0.051。他又提到，《2019年香港貧窮情況報告》中，公共房屋減貧效果最大，在2019年足以令26.1萬人脫貧，減低整體貧窮率3.7個百分點。