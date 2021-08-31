政府建議放寬引入海外專科醫生　非香港永久性居民亦可申請

本港長期短缺醫生，政府預計到2040年短缺近2000名醫生，公立醫院醫生不足問題尤為嚴重。食物及衞生局局長陳肇始今日在記者會上表示，政府就修訂《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》提出三項建議，包括放寬引入海外專科醫生資格，容許非本地培訓專科醫生，只要獲得本港的醫專認可，即使非香港永久性居民亦可申請，參與「特別註冊」途徑，在符合特定條件後便可在香港取得正式註冊。

另外，在海外畢業的醫生、屬香港永久性居民，即使在外國未完成實習，亦可回港參與執業資格試。此外，政府亦建議為具備專科資格的有限度註冊醫生，提供相關銜接安排，通過後可加入特別註冊制度。



陳肇始表示，行政會議今早通過相關修訂建議，將會交予立法會法案委員會討論，期望今屆立法會會期完結前可通過。

對於政府建議為具備專科資格的有限度註冊醫生提供銜接安排，以加入特別註冊制度，在一定程度上需依賴僱主監管，陳肇始表示不擔心機構或僱主因人手短缺需引入不符資格的海外醫生，因為有限度註冊醫生需經醫委會審核批准註冊，在這方面會有嚴管。她又指尤其公營機構醫生人手長期短缺，故不擔心會有實習空缺不足問題。

至於醫生因移民潮流失數字或情況，陳肇始表示未有相關數字，但指政府會關注，醫管局亦會有措施處理相關問題。