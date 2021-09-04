招商局年撥1500萬鼓勵科創　小學生設計「磁癌醫生」望治外婆癌症

招商局日前贊助「童心創未來」活動中的科幻畫課程。有參與活動的小朋友用創意，畫出「磁癌醫生」，設計意念期望透過利用磁石吸力，為患癌的婆婆吸走癌細胞。

招商局未來亦準備推出「招商局C Me Fly香港青少年資助計劃」，每年撥款逾1,500萬，提升青少年科創思維等。計劃於今日（4日）舉行發布儀式，教育局局長楊潤雄亦有出席活動。



年僅十歲的倬楠，以畫作創作出「磁癌醫生」，望為患癌婆婆吸走癌細胞。（曾凱欣攝）

招商局慈善基金會於2021年起推出「招商局C Me Fly香港青少年資助計劃」，每年撥款逾1,500萬，旨在為青少年提供經濟援助、豐富課堂學習及社會實踐體驗，以及提升青少年科創思維、抗逆力、溝通協作能力等。計劃發布儀式於今日（4日）舉行，教育局局長楊潤雄亦有出席活動。

招商局未來準備推出「招商局C Me Fly香港青少年資助計劃」。（曾凱欣攝）

畫出「磁癌醫生」 望為患癌婆婆吸走癌細胞

除了新計劃，招商局在2020年期間，招商局贊助深水埗區學校推行「童心創未來」活動中的科幻畫課程。參加活動、年僅十歲的倬楠，以畫作創作出「磁癌醫生」。

倬楠表示，因為外婆患癌，於是忽發其想，覺得既然磁石能夠吸鐵，若果能夠將體內的癌細胞吸走，就能醫治婆婆的癌症。他於是到網上搜集資料，研究磁力治療的可行性。最後畫出「磁癌醫生」的作品，畫作內機器運用磁鐵手臂，將癌細胞吸出患者體外。

倬楠說，畫作花近一星期完成，向婆婆分享後，婆婆非常開心和感動。他又希望未來可將這部治療機器實現。他又指，一直對編程感興趣，「覺得好有挑戰性、好好玩」，期望未來商界能贊助更多科學有關的活動。

年僅十歲的倬楠，以畫作創作出「磁癌醫生」，望為患癌婆婆吸走癌細胞。（曾凱欣攝）

基金資助疫下基層家庭購網課設備

疫情之下，基層家庭經濟問題更是首當其衝。基金會亦於2020年至2021年期間，推行「支援受疫情影響之兒童及青少年計劃」，合共資助15間香港社會服務慈善機構，資助基層家庭購買網課所需的電子設備。另外，計劃亦為因疫情心理健康受影響的學童，提供心理治療及藝術治療。