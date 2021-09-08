新冠肺炎・9.8｜跑馬地安碧苑住戶外遊返港後確診　住戶強制檢測

衞生署今日公佈過去一星期，新增4宗離世前14日內曾接種疫苗個案，個案涉及兩名分別57歲及74歲女子，以及兩名分別46歲及66歲男子，其中涉及57歲女子的個案，專家委員會初步認為與疫苗接種沒有關聯，其餘三宗有待評估。另外，接獲兩宗涉及12至15歲青少年接種疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

衞生防護中心今日公佈新增2宗輸入個案，2名男患者分別由南韓及塞爾維亞抵港，均已接種疫苗，並帶有L452R變種病毒。另外，中心亦提醒石澳石澳村208號、大嶼山愉景灣明翠徑3號觀霞樓及將軍澳日出康城2A期—領都2座，相關人士須於明日(9日)再進行強檢。



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【22:40】政府公布，至今累計有428.4萬人已接種至少一劑疫苗，即有63.6%的12歲及以上市民已接種疫苗，較昨日只升0.2個百分點。今日接種第一劑的市民只有12,100人，比昨日再少500，已是連續第四日少於2萬人，亦繼昨日之後，再次創下5月27日以來最低記錄。預約接種疫苗人數方面，亦只有8,000人，比昨日少300人。

新冠疫苗｜1.21萬人打首針連續兩日創近期新低 預約人數少300人

【20:50】政府公布，今日有一名初步確診患者由海外抵港，驗出帶有L452R變種病毒株，由於在過去21日內曾身處香港，為謹慎起見，政府要求任何在8月17日至9月8日期間，曾身處跑馬地藍塘道110號安碧苑超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於9月10日或之前接受檢測。

強制檢測｜跑馬地安碧苑住戶外遊返港證染疫 住所、辦公室納強檢

此外，患者的工作處所位於灣仔皇后大道東 28 號金鐘滙中心602 室 Artis Jewellery Co., Limited，只要於8月17日曾身處上址超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於9月10日或之前接受檢測。

新冠疫苗｜增四人離世前14日曾接種疫苗 兩青年疑針後心肌炎

【17:02】本港再有四人離世前14日曾接種過新冠疫苗，其中一宗個案已初步被評定跟疫苗接種無關聯。另有兩名青少年注射復必泰疫苗後，懷疑有心肌炎或心包炎情況，情況穩定。

新冠肺炎｜增兩宗輸入確診 均帶有變種病毒 愉景灣等三屋苑覆檢

【14:59】衞生防護中心今日（8日）公布新增2宗輸入個案，兩人均帶有L452R變種病毒，並已在海外完成接種疫苗。他們抵港時都能在機場通過檢測，入住檢疫酒店後第3日樣本才發現有異樣，送院後確診。今日少於5宗初步確診。



另外，3個曾有變種病毒患者踏足的屋苑明（8日）覆檢，包括石澳石澳村208號、愉景灣明翠徑3號觀霞樓，以及將軍澳日出康城2A期—領都2座。

港府今起禁強檢留深喉唾液 市民：口水未必準 聽過有人倒水落去

【13:10】港府昨日（7日）公布，將不再接納深喉唾液為強制檢測樣本，所有強檢人士必須接受專業拭子採樣檢測。



有到檢測中心接受檢測的市民表示，因於隔離酒店工作須兩周一檢，他認為政府收緊相關措施合理，因留深喉唾液樣本時，或未必容易吐出深喉唾液，更曾聽聞有人為求「過骨」，「拎人哋啲口水或者倒水落去都聽過」。

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檢測群組禁留深喉唾液 專家憂人潮湧檢測中心 重演揚州大爆發

【12:16】政府公佈強制檢測群組今日起（8日）不能再做深喉唾液檢測，需到社區檢測中心要專業人士採樣。有專家認為此舉可分流避免「搶樽」情況，令風險更大的有病徵人士可以更易取樣本瓶化驗，不過內地揚州檢測中心日前出現一傳23人的大爆發，憂慮本港多人湧到檢測中心造成聚集，促請當局區分不同風險人流的檢測方法。

新冠疫苗｜何栢良料降低科興接種年齡存分歧 兩類人或要打第三針

【11:31】衛生防護中心轄下兩個科學委員會將於下周三（15日）討論降低科興接種年齡門檻，以及接種第三針事宜。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（8日）在商台節目《在晴朗的一天出發》指，相信專家於討論兒童接種科興會有分歧，指智利將於11月有完整的第三期臨床數據，本港屆時可參考。

新冠疫苗｜建造商會指業內接種率達七成 料即日籌方便工人打針

【10:23】政府公布周四（9日）起「即日籌」接種疫苗安排將擴展至5個特定群組人士，包括建造業工地人員等五個特定群組。



香港建造商會會長林健榮今日（8日）在港台節目《千禧年代》，指現時建造業整體接種率達七成，大多數未打針人士因健康情況，或工作時間未能配合，相信「即日籌」有助工人接種。他指，早前曾推行外展疫苗接種，不過大部份地盤有限制，難找合適的地方再推行。

商會指來港易方便商務人士經港到其他地方 冀擴大至可機場入境

【09:11】政府日前公布恢復「回港易」計劃返港豁免檢疫安排。身處廣東省以外內地其他省市及澳門的香港居民，只要符合計劃條件回港時可免檢疫，今日（8日）起開放預約。「來港易」則於下周三（15日）推出，容許身處廣東省和澳門的非港人免檢疫來港。



工總常務副主席陳祖恒今早在港台節目《千禧年代》指，歡迎有關措施，形容是「好的第一步」。他指「來港易」及「回港易」可方便商務工幹人士，尤其他們可經「來港易」到港後再前往另一個免檢疫的地區。建議政府可視乎需求增加名額，希望下一步可增至2000個名額，並擴大至機場入境人士。

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竹篙灣檢疫設施9.20啟用 中介料有助外傭叫價回穩 惟存2大隱憂

【08:00】政府昨日（7日）公布供抵港外傭檢疫的竹篙灣檢疫設施第一及第二期，目標本月20日可供入住，之前一周開始預約。香港僱傭代理協會主席張結民指，目前有7,000至8,000名持工作簽證外傭「滯留」家鄉，暫時唯一指定酒店香港荃灣絲麗酒店預約爆滿至今年底，因此相信竹篙灣設施同樣一接受預訂便即爆。

張表示，政府加開竹篙灣作檢疫對外傭薪金叫價有回穩作用，目前最低5,500元已可聘請到，但檢疫房間不夠問題若持續，甚至菲律賓來港航班因有人抵港確診而「熔斷」，外傭薪金即會飆升。

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▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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昨日總覽：新冠肺炎・9.7｜深喉唾液檢測將逐步取消 即日籌擴至多5類人士

病毒檢測周三起收緊 大部分須拭子採樣 政府不接受深喉唾液結果

新冠疫苗｜中大宣布全校師生需打針或兩周一檢 下月18日前要申報

新冠疫苗｜1.26萬人打首針再創近期新低 接種率單日只升0.1%

新冠疫苗｜「即日籌」周四起擴至院舍員工、學校教職員等五類人士

新冠疫苗｜專家劉宇隆倡降低接種科興年齡門檻 指港府態度僵化

新冠疫苗｜袁國勇倡大腿打復必泰降心肌炎風險：我年紀大心未必好

變種病毒｜許樹昌：Mu變種未到值得擔心級別 現有疫苗能減死亡率

「回港易」明凌晨全面恢復 「來港易」9.15推 兩口岸日限2千人

回港易｜周三起廣東省外及澳門港人回港免檢疫 來港易僅限粵澳

回港易、來港易將推行 專家：若有社區傳播 應停全市免檢疫來港

來港易下周三推出 旅遊業：返內地要隔離幫助不大 旅客轉攻海南

新冠肺炎｜今增6宗輸入 全部已打針及帶變種病毒 多2名菲傭感染

違檢疫令｜兩名男子在家居檢疫期間外出 今被判監14天

高官飯局違限聚令｜區志光再向公眾致歉 不回應是否為宋如安餞行

李家超今午視察竹篙灣外傭檢疫設施 具體安排將於本周公布

強制檢測｜觀塘及大埔兩幼兒園爆流感上榜 師生等最遲9月9日檢測

消費券｜長者排長龍補辦手續 陳茂波親口道歉：過程係有唔妥貼

圍封檢測｜將軍澳日出康城2A期領都2座完成檢測 無發現確診個案