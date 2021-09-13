男生連日天橋拍女童照令人不安　稱想拍復課開心畫面　判感化1年

男學生連續9天在秀茂坪行人天橋拍攝女童行走，有家長通知了校方並報警，男生被控遊蕩罪，他早前承認控罪，案件今(13日)在觀塘法院判刑。辯方求情指，被告向感化官解釋，他只是想拍攝疫情後學童開心上課的畫面，並無惡意。裁判官參考過精神科專家報告，認為被告並無孌童傾向，判被告接受感化1年。



被告黎曉田(22歲，學生)，承認4項遊蕩導致他人擔心罪，指他於2021年4月14至22日期間，在秀茂坪南邨往寶達邨方向的行人天橋遊蕩，導致4名女童合理地擔心其人身安全和利益。

辯方律師求情時稱，精神科報告指被告並無孌童傾向，他亦有向感化官解釋，他在天橋上拍攝，只是想拍下新冠肺炎疫情後，學童復課的開心畫面，無任何邪惡意圖。但他亦明白其行為令家長不安並致歉。

主任裁判官錢禮考慮過相關報告後，接納建議判被告接受感化1年，期間須奉公守法，遵從感化官指示，包括接受心理及精神科輔導，又下令被告付堂費1000元，及於3個月後到庭聽取其進度報告。

案件編號：KTCC 655/2021