石牆花解散｜前囚友指物資便宜　配對筆友如「黑夜中一點光」

關注囚權組織「石牆花」昨日（14日）宣布解散，有曾接受石牆花援助的前在囚人士今日（15日）接受電台節目訪問時指出，石牆花如同門診診所，為囚友家屬提支多項支援，家屬亦可在石牆花購買懲教署指定物質，售價比院所外的士多便宜一半，石牆花又會替囚友配對筆友，帶來心靈慰藉，形容是「黑夜中有一點光」。

該名前囚友又稱，一名正還柙赤柱監獄的前區議員，早前被指有「陰謀」建立勢力，連帶同倉及同枱吃飯的囚友，一併被囚進「水飯房」，認為是莫須有指控。



關注囚權組織「石牆花」昨日（14日）宣布解散。（石牆花網站）

商台節目《在晴朗的一天出發》今日訪問一名曾判囚入獄的市民「囊螢」（別名），他形容，石牆花如同門診診所，家屬可上門查詢上庭或在囚須知，石牆花亦有基金援助，幫助有需要家庭，申請法援及買西裝上庭。在購買物資方面，在懲教院所附近的士多購買一整套物資，至少要1,000多元，但在石牆花購買大約只需400至500元，便宜一半。

+ 3

配對筆友給予在囚人士很大支持

「囊螢」又指出， 石牆花會替囚友配對筆友，據他所知最高峰每日處理200至300封信，與筆友書信來往是心靈上的輔導和慰藉，為他們給予很大支持，「筆友配對令我感到並不孤單，記得首封信對我心靈衝擊好大，好似黑夜中有一點光，同家人唔會講心底話，怕影響家人情緒，但寫信畀陌生人就更放膽講心路歷程。」不過他指，現時懲教審視信件需時，信件有時隔兩周至一個月才到手。

對於保安局及懲教署批評，有在囚人士利用物資意圖建立勢力「危害國家安全」。「囊螢」反駁指控是無中生有，他舉例指，一條束髮橡筋對女囚友來說相當寶貴，即使一件細小物品都可引起爭執甚至打鬥。另外，囚友存放朱古力、洗髮水等十分普遍。「囊螢」又質疑，有人意圖在獄中散播謠言，將取消還柙人士私飯可飲酒規定、收緊私飯種類等歸究他們，令他們備受針對。

「囊螢」又透露，據他了解一名還柙赤柱監獄的譚姓前區議員，早前被囚獨立囚室（俗稱水飯房），原因是懷疑有陰謀建立勢力，連同倉、同枱吃飯的囚友都被指「過從甚密」遭牽連，被囚「水飯房」，認為相關指控是莫須有。