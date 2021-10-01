小學生參加城市規劃活動　設計智能垃圾桶　盼減廢保護大自然

改善生活可從細微之處做起，不論年齡、身份亦可實踐心目中的理想城市。奧雅納與聖雅各福群會合辦「小小城市設計師」活動，招募120名小四至小六的基層學生，透過一連串的課堂活動，教授電子繪圖技術之餘，亦以實例指導學生設計出理想城市。

就讀小五的陳一寶設計出智能垃圾桶，不能具備回收壓縮功能，亦可以紅外線檢視剩餘容量。她留意到有清潔工人經時推著滿溢的垃圾車，加上到泳灘游水時，亦不時看到有污泥、廢物，希望透過作品減輕清潔工人負擔之餘，亦可保護大自然。



陳一寶以紙盒製作出成品「智能垃圾桶」（奧雅納提供圖片）

就讀東華三院鶴山學校的小五學生陳一寶，以紙盒製作出成品「智能垃圾桶」，簡約外表卻代表著她對城市的愛護。一寶家住公共屋邨，不時看到清潔工人推著溢滿的垃圾車，「垃圾多到裝唔晒。」而區內的回收店舖少，導致垃圾越積越多。除日常生活外，一寶到泳灘嬉水時亦留意到有不少污泥及廢物。

她的作品設計正正可以經摩打壓縮及回收廢物，將它們轉化成砂石；亦設有紅外線感應功能，可自動檢視垃圾桶的容量。她希望透過作品減廢之餘，亦可減輕清潔工人工作量，及保護大自然。一寶指，設計及打造成品令她有成功感，亦明白到可透過科技幫到身邊人。

陳學友以3D打印出理想社區的模型。（奧雅納提供圖片）

同樣參與活動的陳學友，作品有別於一寶，展示出由3D打印機製成的社區模型。現時已升讀中一的學友，介紹理想社區內有的摩天輪、足球場，亦有大間的醫院；而住宅大樓則正位於商業大廈旁邊。學友說，因每日看到父母需要早上6時多起床上班，希望住所可與工作地方更近，令父母可以多作休息。

奧雅納高級工程師黃明泰從籌備工作，到教授學生均參與其中。（張嘉敏攝）

全程參與籌備活動的奧雅納高級工程師黃明泰指，從兩年前起開始構思計劃，惟受疫情影響無奈延期，亦由原定實體授課改為網上學習。雖然過程中略有阻礙，包括有學生家中網絡未能支援網上課堂，最終他們亦透過提供電話卡等協助，成功舉辦為期12堂的活動。他指，因應網上課堂，課堂加入教授電子繪圖軟件，反而可加強學生電子程式的認識。

活動導師來自多個專業範籌，包括工程師、規劃師及建築師，他們會透過實例，如大館、匯豐總行等項目，向學生介紹設計方式、物料應用等，令他們更能理解之餘，亦希望啟發他們的興趣。黃明泰指，不少學生均能應用教授理論，亦可將天馬行空的構思套用到作品中，以滿足各持份者的需要。