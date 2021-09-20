內地禁台灣釋迦、蓮霧入境　果欄未見減價　商戶料再掀搶購潮

中國內地繼3月禁止進口台灣鳳梨後，本港當時一度掀起聲援台灣水果的熱潮，引入大量台灣鳳梨。中國海關總署昨（19日）再宣布，今（20日）起暫停台灣釋迦（番荔枝）和蓮霧輸入。

《香港01》記者今早到油麻地果欄視察，只有少數果檔售賣台灣釋迦，而台灣蓮霧並非當造期，暫無檔口出售。有職員表示，售價暫未見波動，但估計內地禁售事件或如禁鳳梨一樣，再引起搶購聲援，演變成「台灣鳳梨2.0」。但對方坦言，由於釋迦等來貨價較貴，熱潮將較遜色，亦難以預測價格跌幅。



9月20日，油麻地果欄早上只得4檔有售賣台灣大目釋迦，售價介乎90至130元一份。（張浩維攝）

油麻地果欄早上只得4檔有售賣台灣大目釋迦，售價介乎90至130元一份，每份只得兩件，相較其他水果昂貴。果欄今早接連滂沱大雨，但仍大量市民購買水果，擠得水洩不通，惟未見有大量市民查詢台灣釋迦和蓮霧。

其中一檔職員馮小姐表示，釋迦一向銷售不俗，「受歡迎，都好大（查詢）嘅」。她又指，本港銷售的釋迦，主要從台灣進口，「基本上都係台灣，泰國嗰啲都有嘅，但最受歡迎、（賣得）最多都係台灣㗎喇」。

搶購潮或較差

她預料內地政府禁止進口釋迦和蓮霧的決定，將迎來新一輪搶購和劈價潮，但未能估算價格跌幅，「唔清楚㗎呢啲，要（貨源）到嗰陣時先知」，但她預料熱潮將較上一次的搶購台灣鳳梨差，「菠蘿可能價錢平啲會多人買啲，但係釋迦貴啲就冇咁多人買」。

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被問到為何只有少量水果檔售賣釋迦，她解釋釋迦售價較貴，較少檔口入貨，亦非「咁易返到貨」。至於台灣蓮霧不見影蹤，只有一檔售賣泰國進口的蓮霧，她表示，蓮霧亦是以台灣進口為主，但現時並不當造，需待中秋節過後才有貨運抵。

中國海關總署動植物檢疫司昨日發表通知，指當局今年多次從台灣輸入的釋迦和蓮霧，驗出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor），為防植物疫情風險，決定今天起，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入內地。

今次並非首有台灣水果禁止進口內地，在今次農曆新年過後，內地政府宣誓，多次從進口台灣菠蘿中驗出有害生物，為從源頭防範植物疫情風險，決定3月1日起暫停進口台灣菠蘿。