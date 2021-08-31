「青研香港」倡政府繼續購買體育盛事轉播權　提高運動員待遇

香港運動員在奧運取得史上最佳成績，現時正在舉行的殘奧會亦有不俗表現，市民關注本港體育發展，希望政府投入更多資源支持。

「青研香港」進行問卷調查，發現有超過七成受訪者對香港代表隊在東京奧運表現感到滿意，接近七成受訪者表示會繼續關注港隊殘奧表現，亦有接近六成受訪者表示，奧運過後會繼續本港體育發展。



青研香港進行香港體育運動發展的民意調查，冀政府投入更多資源支持體育發展。

近七成受訪者支持政府購買轉播權交電視台免費播放

調查顯示，71%受訪者同意政府應增加資源支持精英運動員發展，68.2%認為政府應多些購入大型體育賽事轉播權，再交由本地電視台免費播放。

「青研香港」顧問、民建聯立法會議員陳恒鑌表示，有六成多市民支持香港繼續發展體育，希望政府藉此推動本地體育運動盛事化、專業化、精英化，建議政府未來應積極申辦大型運動會，以推動本地體育發展，增強社會凝聚力。

陳恒鑌說，政府購買轉播權讓大眾可以觀看香港運動員比賽，是十分重要，希望日後政府繼續購買重要賽事的轉播權，並考慮在港台多播放體育賽事，提高本港市民體育熱度。

陳恒鑌冀政府繼續投入 指產業化前必須有政府支持

對於本港體育產業發展，陳恒鑌指如果產業化，商界投入可以得到回報，這是理想的狀況。但產業化之前政府投入是必須的，因此希望啟德體育城落成後政府可以繼續投入發展體育運動。

「青研香港」召集人陳志豪表示，本港乒乓球代表長期在內地與內地好手一起培訓，而香港長大的愛爾蘭裔的何詩蓓則在美國培訓，可見香港是融匯中西、集結中西資源的的好地方。他建議增加運動員到內地、外地集訓的機會，同時請更多外國教練來香港，提高有成績運動員的獎金，讓更多運動員為港增光。

程小雅以1小時37分53秒衝線，以總排名35完成完成女子20公里競步。（香港田總圖片）

程小雅薪金大升大跌 反映政府純看成績決定待遇

「青研香港」發言人賴嘉雯指，調查中七成受訪者支持精英運動員發展，但本地運動員經濟支援仍有欠缺，全職運動員最低月薪只有7,130元，而運動員薪金看成薪而定，競走運動員程小雅曾在2019年亞錦賽奪銅牌，但因未能在奧運奪獎而「升級再降級」，薪金由2.6萬大跌至1.15萬元，反映政府僅從成績考慮運動員待遇。她認為，政府應增加運動員的經濟支援和退役後支援，讓運動員無後顧之憂。

冀舉辦更多體育盛事 建議政府更關注殘疾運動員

第15屆全運會將由香港、澳門及廣東省三地合辦，「青研香港」發言人莊展銘認為，此舉可協助大灣區交流和發展。他希望政府爭取更多項目在香港舉辦，以及爭取在香港舉行開幕和閉幕儀式，往後舉辦更多大形體育盛事，提升香港亞洲盛事之都的地位。

「青研香港」成員郭宣彤則希望，政府同樣重視殘奧運動員，除了提高資助之外，她留意到康文署旗下地點並未設殘奧直播區。郭宣彤說，殘疾運動員努力不亞於健全的運動員，但退役後的就業情況更困難，希望政府更多關注。