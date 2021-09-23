砵蘭街粉紅花園重開變打卡勝地　有人讚養眼　市民：令人想入非非

油麻地砵蘭街休憩花園翻新後今日（23日）中午12時重開，以鮮豔奪目粉紅色為主色調的公園未開先惹熱議，今日更吸引不少市民參觀與打卡。有當區老街坊指砵蘭街是煙花之地，粉紅色令人有不同感覺，也有市民認為迷人pink令人想入非非，但同時予人精神、活力、有生氣。



休憩花園設計總監解釋指，粉紅色在心理學上可以改變人的心情，提升喜悅及令人平靜，希望為市民帶來耳目一新的感覺。



吹水及下棋勝地 如今變成奪目粉紅 街坊：養眼呀

80歲的老街坊梁伯表示，花園前身是舊式大廈，清拆後變成休憩公園，不少舊街坊會在公園內「吹水」及下棋，現在煥然一新變成奪目粉紅色，梁伯認為：「年輕人鍾意新鮮感呀，養眼呀。」

梁伯又指，砵蘭街是流鶯聚集地，配上粉紅色設施難免令人有不同看法：「呢度出晒名係大媽、夜貓周圍行，粉紅色個個人睇法啦，不過我就唔覺令人有聯想喇。」

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北區市民專程來參觀 讚翻新後充滿活力生氣

家住北區的吳太專程到來參觀，她指油麻地區殘舊，以往路經花園都見有不少老人家吸煙、睡覺，如今翻新後予人「精神、活力、有生氣」的感覺。吳太認為粉色紅設計帶來突破，雖然意念或令人想入非非：「但係啲嘢會變架嘛，呢區第日都未必再係咁多娛樂場所啦」。

啲嘢會變架嘛，呢區第日都未必再咁多娛樂場所啦。 北區吳太

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設計團隊總策劃：粉紅色在心理學上可提升喜悅 令人平靜

砵蘭街休憩花園概念設計團隊總策劃姚嘉珊表示，當初接手項目時，希望設計可以用強烈對比，帶動新與舊的概念，不少研究顯示，粉紅色在心理學上可以改變人的心情，提升喜悅及令人平靜，當區愈來愈多年輕人及家庭搬入，希望作一個試驗，為市民帶來耳目一新的感覺，成為區內一個新的聚腳點。

設81個坐位 或改成禁煙公園

姚又指，翻新前花園內只有16張凳，有長者要席地而坐，如今加到81個坐位，枱凳又可以隨意移用，方便市民圍坐，營造一個舒適的閒談花園。現時花園不鼓勵市民在場內吸煙，姚指有關部門會研究長遠改劃成非吸煙區。