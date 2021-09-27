《愛的迫降》韓國製作公司CJ ENM　將來港拍劇　港借韓星疫後吸客

《魷魚遊戲》這套韓劇最近熱播，煲韓劇又成為了大家工餘活動，但不知道如果韓劇或韓國製作的綜藝節目加入香港元素，香港人又會否煲得更投入？

旅發局與韓國媒體公司CJ ENM簽署三年諒解備忘錄，計劃於恢復國際旅遊後安排韓國劇集及綜藝節目來港取景。根據雙方簽訂的備忘錄，明年起至2024年期間CJ ENM會於不同電視節目中加入香港文化及體驗。CJ ENM旗下電視台tvN過往曾製作韓劇《愛的迫降》、《鬼怪：孤單又燦爛的神》等。



CJ ENM旗下電視台tvN過往曾製作韓劇《愛的迫降》。（劇照）

合作雙方表示，計劃於國際旅遊恢復後，安排CJ ENM劇集或綜藝節目來港取景，預期一眾炙手可熱的韓星亦會現身香港進行拍攝，有望熱潮助香港在疫後吸客。

根據韓國媒體公司CJ ENM與旅發局簽訂的諒解備忘錄，2022年至2024年期間，CJ ENM 將會於不同類型的電視節目中，加入香港的獨特文化和精彩體驗。作為合作夥伴，旅發局將就節目的取景地點以及香港地道文化的呈現提供意見。而於恢復國際旅遊後，亦計劃安排韓國劇集及綜藝節目來港取景。

CJ ENM旗下合共擁有12個電視台，當中電視台tvN過往曾製作韓劇《愛的迫降》及《鬼怪：孤單又燦爛的神》，亦有綜藝節目《尹食堂》，由著名韓國藝人到不同國家經營餐廳。CJ ENM亦與串流平台Netflix合作，將影視節目於全球上架。