社協調查揭有一屋劏26單位　居20呎籠屋長者等上樓：唔知有冇命等

本港房屋問題嚴峻，香港社區組織協會今日（3日）發布一項調查，發現多區劏房租金均高於差餉物業估價署租值，當中最誇張的分間單位租金收入與差餉租值相差9倍，一屋劏了26個單位。有居於約20平方呎有梗門的籠屋長者稱，環境相當惡劣、狹窄，「郁都郁唔到」，盼盡快成功輪候公屋，「唔知有冇咁長命等到」；亦有劏房戶慨嘆租金昂貴，經濟負擔重。社協促請政府訂立起始租金規管，並訂立「減劏」時間表。



居於籠屋的74歲劉先生指，單位呎數僅約20平方呎，租金連水電費需2,400元。（鄭子峰攝）

劏房租金較差估署估值高出一倍

社協於今年8至9月期間，隨機抽樣全港各區單位，透過網上租屋平台、地產中介及電話訪問形式，了解經營劏房的業主或中介，分間單位出租後的利潤，及對比相近類型單位整間出租、分間出租的收入差距。

社協社區組織幹事呂綺珊指，是次調查共收集了70單位的數據，分間樓宇共45間，包括劏房、板間房、太空倉；至於獨立單位共25間。調查發現，94%調查單位租值微跌，但全部單位過去一年的租金收入均高於差餉物業估價署租值，獨立單位實際租金多於租值百分比中位數為37%，但分隔單位高於百分比的中位數卻達107%；而實際租金較租值高出的倍數方面，獨立單位中位數為1.4倍，分間單位則2.08倍，即高出0.4倍及1.08倍。

劏房呎租每月120元 居20呎單位「郁都郁唔到」

結果又發現，最誇張的分間單位的租金收入與差餉租值相差9倍。呂綺珊表示，分間數目越高，利潤越驚人。居於籠屋的74歲劉先生指，單位呎數僅約20平方呎，「一屋劏26個單位」，直言擺放床後而沒有其他活動空間，「郁都郁唔到，有時櫈都要放喺床上」，惟租金已達2,400元，平均呎租120元。劉稱輪候公屋近3年，慨嘆上樓之時遙遙無期，「唔知有冇咁長命等到」。

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社協促以差估署估計租值120%為起始租金

另外，亦有旺角區劏房戶租金達7,800元，直言負擔極重。劏房戶王小姐表示，與丈夫育有2名子女，丈夫為家庭經濟之柱，任職地盤散工，月收入約1.6萬元，她為幫補家計，早上照顧小朋友，只好晚上再做兼職。近日相繼有官員到劏房探訪，她期望不止是表面上的行為，而是應有實際幫助，希望政府規管起始租金、加快公屋輪候時間。

社協副主任施麗珊建議，現時草擬的租管條例，應涵蓋起始租金，短期可參考差餉物業估價署，對個別單位估值租金水平，規定業主分間單位出租後，租金收入不能高於租值120%。施又稱，近日官員紛紛落區探訪劏房戶，強調解決問題需由實際資源、人手，促政府盡快訂立減劏時間表。