施政報告｜鼓勵市民MPF轉成年金　莊太量﹕若投入資金少回報有限

政府去年公布的人口數據時預測，未來20年本港65歲人口佔整體人口比例，將由18.4%增至33.3%，反映出處理人口老化問題變得相當迫切。可是要妥善處理市民退休後生活水平問題，實是為政者一大挑戰。在最新一份施政報告內，特首林鄭月娥指出，進一步更好鼓勵市民將強積金一筆過資產，轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。對於政府的構思，有學者指出不少市民原來預期，當年屆退休時可以將整筆資金提取，以供買樓或投資，如宣布強制轉移會讓人感到突然，因此政府最須予市民選擇空間。



政府已非首次透露推動市民將強積金轉為年金的想法。早前勞工及福利局局長羅致光接受本地傳媒訪問時指出，須要繼續加強市民退休保障工作，又指出須研究加強與公共年金與強積金配合。在訪問中仔提出3個方案，包括是否強制退休員工將強積金轉成年金，亦可以強積金自動轉成年金，若退休者不願者，可自行再提取，以及用不同方法鼓勵更多市民購買年金。

積金局表現歡迎

積金局主席劉麥嘉軒表示，歡迎施政報告內有關進一步加強強積金退休保障功能的措施和建議，包括全力推行積金易平台項目、落實為低收入僱員代供強積金、在下一個立法年度修例落實取消強積金對沖，以及進一步探討如何更好鼓勵市民，將強積金轉化成退休後定期可領取的年金。

劉麥嘉軒又表示，積金局支持政府就優化工作人口的退休保障作出研究，局方一直有研究如何進一步協助計劃成員壯大退休儲備，以及應付退休後的財務需要。

莊太量應予市民選擇

若將強積金轉為年金，屆時市民可在特定時間內，定期獲取一筆收入。可是將強積金轉為年金，對打工仔而言又是否具吸引力？中大經濟學副教授﹑劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指出，年金主要吸引能投放100萬元以上資金的中產階級。可是年金計算方法會考慮香港整體人口作考慮，若只能吸引中產階級，最終整個年金系統難以持續，因此鼓勵市民將強積金轉為年金，讓後者可持續發展的能力提高。

至於有關強制轉移的具體安排，他認為政府可以參考新加坡政府做法。資料顯示，新加坡政府的公積金制度有強制轉移制度，惟只強制保留部份為最低退休金限制，以投資在年金計劃。

對於政府的構想，莊太量指出若政府有意強制市民將強積金轉為年金，會令市民感到太突然，又指出若是能夠投放在年金金額較低者，其所得回報有限，未必對退休生活有太大幫助。目前市民預期當年屆退休年齡時，可以從強積金賬戶內提取相關款項以決定是買樓，或作其他投資，明言就有關是否將強積金轉為年金，政府應予市民選擇。