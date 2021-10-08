起底修例刊憲　籲到婚宴「祝賀」亦觸例　賦權私隱專員收手機電腦

為打擊「起底」，政府今日（8日）刊憲《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》，任何人未經資料當事人同意，而披露他的個人資料，並有意圖或罔顧是否會導致當事人或其家人蒙受「指明傷害」，便可構成「起底」罪行。

根據個人資料私隱專員公署發出的執行指引，「指明傷害」共包含四個範疇，其中列舉參考例子，如在網上討論區公開當事人婚宴時地，呼籲網民前往「祝賀」，令當事人憂婚宴現場會遭搗亂，屬「導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害」。

另外，修例賦權私隱專員可發書面通知，要求助查人士提交如手提電話及電腦等，以及有權向法庭申請手令搜查處所及電子器材，並將任何儲存內容解密。



為打擊「起底」，政府今日（8日）刊憲《2021年個人資料（私隱）（修訂）條例》。（資料圖片）

罪行範疇舉例︰籲到婚宴「祝賀」、倡欺凌在學子女

《修訂條例》新增第64(6)條，「指明傷害」的定義共包含四個範疇，公署發出的執行指引列舉參考例子，包括︰「對該人的滋擾、騷擾、纏擾、威脅或恐嚇」，指引例子如當事人收大量滋擾電話及短訊，個人資料被用作貸款；「該人的財產受損」的例子，如車牌號碼及登記資料被上載至社交平台，並令其車輛遭受惡意毀壞，當事人需承擔維修費用。

「導致該人合理地擔心其安全或福祉的傷害」的例子，如網民在討論區公開事主婚宴日期及地點，並呼籲網民前往「祝賀」，令當事人擔心網民被煽動到其婚宴現場搗亂。

「心理傷害」依賴專家證據

至於「對該人的身體傷害或心理傷害」，該份指引表示，「心理傷害」一般需要依賴專家證據，法院通常會考慮由醫生評估當事人身體或精神狀況的醫療報告，作為證明。指引參考例子為︰起底者在網上公開當事人在學子女的個人資料，並提議多種欺凌及杯葛方法，包括用麻包袋接放學等，令當事人蒙受心理傷害。

指引列明，私隱專員在考慮個案是否屬「指明傷害」，會檢視有關訊息的內容、表達方式、背景、發布方式、轉載程度、真確性、及受害人及其家人的特質。

可發書面通知要求提供手機及電腦

私隱專員的刑事調查和檢控權力方面，如私隱專員合理地懷疑任何人，管有或控制與「起底」有關的文件、資訊或物品，或有能力協助調查，私隱專員便可向該人發出書面通知，要求提供有關材料，包括手提電話及電腦，及回答相關問題，以協助私隱專員進行此等調查。書面通知會有指明格式、私隱專員或訂明人員簽署、及列明調查目的。如不遵從書面通知要求屬違法會被檢控。

申法庭手令可將電子器材任何內容解密

另外，私隱專員如合理理由懷疑有人已經、正在或即將干犯「起底」及其相關的罪行；及在某處所或電子器材內，有與調查有關的材料或證據，便可向法庭申請手令搜查處所檢取懷疑證據，以及查閱、檢取和扣留電子器材，可將任何儲存內容解密，並製作複本、摘錄等。

無手令可以查閱電子器材但不得解密

如信納申請手令所造成的延擱，相當可能會無法拿取或查閱涉事器材，或者由於任何原因，申請手令「並非合理地切實可行」，便可在沒有法庭手令下查閱涉嫌載有「起底」罪行證據的電子器材，包括手提電話及電腦等，但不得將電子器材（包括當中儲存的材料）解密。

▼發出的提供材料／協助通知樣本▼



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個人資料助理、警察均可拘捕搜身

可作截停、搜查和拘捕行動的獲授權人員，包括私隱公署的個人資料助理及以上職級人員，以及警務人員，拘捕後可要求被捕人提供姓名、通訊地址，及出示身份證明文件；及可搜身接管證物，可帶往私隱專員的辦事處或警署，並按照《警隊條例》處置，包括處理保釋程序，及須於48小時內決定是否落案起訴。

市民要求下須展示委任證

指引列明，私隱專員、訂明人員及獲授權人員在行使其法定權力時，在市民要求下會披露足以辨別其身份的資料，例如委任證。除非獲得特別豁免，在截停、搜查和拘捕時，他們必須穿著制服或配上委任證。如妨礙、阻撓或拒從會被檢控。

▼發出的面見專員並回答問題的通知樣本▼



可向社交媒體平台包括海外營運商發通知

另外，私隱專員獲賦權發出停止披露通知及申請強制令，根據案件實際情況，向具備能力的人士或團體發出通知，當中可能包括「起底」內容的披露者、電子平台營運商、互聯網服務提供者、或主機服務提供者等，沒有地域限制，亦可向海外社交媒體平台營運商發通知，指示採取停止披露行動。

最高可罰款100萬元及囚5年

修例設兩級制「起底」罪行，在未獲資料當事人的相關同意下，披露該當事人的個人資料；及意圖或罔顧是否會（或相當可能會），導致當事人或其任何家人蒙受任何指明傷害，經循簡易程序定罪，最高可處罰款港元$100,000及監禁2年。第二級罪行，加入如該項披露導致資料當事人或其任何家人蒙受指明傷害， 循公訴程序定罪，最高可處罰款港元$1,000,000及監禁5年。