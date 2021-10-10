友人離棄未婚夫留巨債　抑鬱康復者低谷中振作：咪逐樣難題拆解囉

今日（10日）是世界精神健康日，一項調查發現，95%受訪者認為港人對情緒病患者存歧視，有抑鬱症康復者哽咽指，身邊朋友對病情不理解，逐漸疏遠令她大受打擊：「佢哋話點解你成日要諗得咁負面，咁唔爭氣。」之後，前男友留下巨債，更令她人生陷於低谷，抑鬱再度復發，萌生自殺念頭，經積極求醫後終重回生活正軌。

有精神科專科醫生指，抑鬱症成因源於腦部疾病，並非「不夠樂觀」所致，他又指，抗抑鬱藥需終身服用是大眾誤解，阻礙病人獲真正有效治療，他呼籲病向淺中醫，亦盼社會接納情緒病患者。



左是Joey，右是香港生物精神醫學會主席、精神科專科醫生王明爍。(陳淑霞攝）

工作時經常哭泣 服藥半年後病情曾覺好轉

Joey約十年前察覺自己情緒有異，工作時經常哭泣，「會匿埋喺廁所喊，又會打牆、打門，打到手腫晒，眼淚不停流，控制唔到」，Joey最終決定求醫，確診抑鬱症，「原來係我成長背景一路積累嘅問題無解決好」，服藥半年後，自覺病情好轉，遂決定停藥。

未婚夫不辭而別留巨債 陷人生低谷病情復發

不過事隔兩年後當時的未婚夫不辭而別，留下巨債，她陷入人生低谷，病情再度復發，「點正面都擋唔住」，再求診時發現自己同時患有ADHD(專注力不足)，治療半年後情緒穩定，停藥後靠運動調整心情：「以前咩運動都唔會做，之後慢慢發掘到打拳興趣，仲操練埋打比賽。」Joey逐步解決各項難關後，生活重回正軌，現時已婚，亦已育有小朋友。

怕遭標籤歧視遲遲未求醫 身邊人理解相當重要

她又坦言，身邊人的理解相當重要，她憶述患病初期，身邊友人輪流陪伴，但後來漸遭離棄：「佢哋開始覺得好攰，又話你唔好成日形住有病啦、點解你咁唔爭氣」Joey不禁哽咽說：「係咪我好有問題？」

與他人分享經歷盼消除大眾誤解：希望我嘅悲劇唔會重演

她直言，當初擔心會遭標籤歧視，遲遲未敢求醫，惟母親隨後得悉她有自殺傾向，甚感擔憂，她終鼓起勇氣面對，「唔可以再咁落去，之後睇醫生先知自己無知，原來抑鬱症係腦部疾病，唔係靠自己可以控制到，但好似傷風感冒咁，食完藥就會好返，冇人想病㗎，咪逐樣逐項拆解。」她經常將自身經歷與他人分享，盼消除大眾誤解：「希望我嘅悲劇唔會重演。」

每年10月10日是世界精神健康日，一項調查發現，95%受訪者認為港人對情緒病患者存有歧視。（資料圖片 / 夏家朗攝）

香港生物精神醫學會委託香港民意研究所於今年9月24至29日進行網上調查，成功訪問4340名18歲以上市民，56%屬在職人士，9%受訪者表示正患有情緒病，19%曾有情緒病史。

調查：95%受訪者認為社會對情緒病患者存歧視

調查結果顯示，97%受訪者認為壓力是情緒病成因。職場困難方面，93%受訪者認為僱主會降低聘請情緒病患者機會，原因依次為擔心情緒爆發（24%）、擔心影響同事（21%）及擔心工作表現（17%）；另僅得38%人會接受子女的另一半患有或曾患有情緒病，不接受原因依次是影響家庭和諧（29%）、擔心無法照顧家庭（25%）、擔心性格怪異（19%）。調查結果又反映，95%受訪者認為本港社會有歧視情緒病患者情況。

精神科專科醫生籲及早求診 病向淺中醫

香港生物精神醫學會主席、精神科專科醫生王明爍表示，不少港人仍對情緒病患存有誤解，例如分別有83%及82%受訪者認為承受逆境能力較低及個人性格悲觀是抑鬱症成因。抑鬱症屬腦部疾病，並非患者可單靠自身意志力控制，倘乏適當治療，長期情緒問題會對身心造成嚴重影響，增復發機會，進一步傷害腦部，因此如情緒有異，應及早求診，「病向淺中醫」。

王明爍又指，抗抑鬱藥不會如傳統安眠藥、酒精、毒品等物質般導致上癮；副作用方面，一般而言十分安全，醫生亦會監察和調節藥量，如現嚴重副作用時，會建議停藥或轉藥。

他又指，抗抑鬱藥並非終身服用，一般情況下會建議病人服藥9個月至一年，隨病情穩定，可逐漸降低藥量，甚至可望停服，但復發則另當別論，需重新接受治療，若病情反覆、持續病發，則需長期服藥，「因為腦部神經網絡仲需要時間調整同復原。」

疫情逾年，王明爍提到，有從事美容業的女病人受社會環境轉變，影響病情，亦有經營貨運業生意虧損，誘發情緒病。