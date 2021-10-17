禁向動物剪尾剪耳　陳肇始：加重虐畜罰則修訂料明年上半年審議

虐畜個案屢有發生，政府將引入「謹慎責任」概念，規定動物照顧者不可虐畜，包括禁止向動物施行不必要手術，例如剪尾、剪耳、切除聲帶和去爪等。食物及衞生局局長陳肇始今日（17日）發表網誌稱，政府十分重視推廣和保障動物福利，修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章）將加重殘酷對待動物罪行罰則及加強執法權力，現正全力加快法例草擬的工作，預計2022年上半年把條例草案提交立法會審議。



陳肇始預計2022年上半年把《防止殘酷對待動物條例》修訂草案提交立法會審議。（資料圖片／李澤彤攝）

陳肇始今再在網誌介紹施政報告內有關醫療和公共衞生的措施，她指，政府十分重視推廣和保障動物福利，多管齊下推展有關工作，包括加強公眾教育、處理及防止殘酷對待動物行為，以及與動物福利團體緊密合作等。

撞到貓狗必須停車新規定下月生效

當中，今年4月修訂《道路交通條例》（第374章），規定司機在交通意外中撞到貓隻或狗隻必須停車，有關新規定將於下月生效，旨在讓在交通意外中受傷的貓隻和狗隻及時獲得治理。

陳又指，政府提議修訂《防止殘酷對待動物條例》（第169章），以提升動物福利，包括向對動物負有責任的人士施加積極的「謹慎責任」，要求他們照顧動物的福利需要，加重殘酷對待動物罪行的罰則，以及加強執法權力等。她表示，政府已就建議諮詢公眾及向立法會食物安全及環境衞生事務委員會報告諮詢結果，現正全力加快法例草擬的工作，預計2022年上半年把條例草案提交立法會審議。

利用熱能探測攝錄機偵察老鼠活動 部署滅鼠工作

防治鼠患方面，陳肇始指房屋署和食環署已於去年12月成立了聯合工作小組，針對公共屋邨制定及落實更具成效的防治鼠患措施。為進一步加強目標小區滅鼠行動的成效，食環署會在今年11月調動額外資源，包括調動流動防治蟲鼠小隊、後巷清潔小隊及洗街車加強防治蟲鼠及清潔後巷工作，並針對違反衞生條例的行為嚴厲執法，同時會利用熱能探測攝錄機偵察老鼠活動，並通過分析行動期間不同階段的追踪資料，協助部署適切的滅鼠工作。

下月於深水埗灣仔及元朗推行加強版目標小區滅鼠行動

此外，食環署亦將於今年11月於包括深水埗、灣仔及元朗推行加強版的目標小區滅鼠行動，擴大滅鼠範圍，以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆的後巷等鼠患黑點，進行大規模和針對性的滅鼠行動。

陳肇始：社會回復平穩必全力建設好我們的家園

陳肇始總結稱，在本屆政府任期餘下的8個多月中，食衞局有不少與民生相關的工作需要推展，這些措施都是關乎醫療、公共衞生、市政服務、環境衞生、食物安全，以致香港漁農業的可持續發展，而香港在國家安全和選舉制度的保障下，社會已回復平穩，局方及轄下各署必定會全力推展施政報告中提出的政策工作，建設好我們的家園。