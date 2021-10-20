新冠肺炎．最新｜初確診少於10宗　渣馬及新世界維港泳將復辦

本地新冠肺炎疫情至昨日（19日）回復「本地清零」11日。衞生防護中心昨公佈確診2宗輸入個案，均帶有L452R變種病毒，其中51歲男患者英國抵港時無病徵，另一宗為3歲女童由蒙古抵港，她有病徵，累計12,302宗。昨初步確診少於10宗。



本港疫情放緩，大型比賽陸續復常。有1.8萬跑手報名參加的渣打馬拉松2021，將按計劃在下周日（24日）舉行；同樣已停辦兩屆的新世界維港泳，大會昨也公布爭取在12月12日復辦。



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專訪｜雲頂總裁：增聘空姐空少 料公海遊年底前獲放寬人數至75%

【10:00】自去年初開始，新冠疫情肆虐全球各地，時隔多日，我們依然聽到兩個關鍵詞，經營困難及市民失業。那麼，究竟郵輪停航約一年半，對公司經營模式帶來什麼改變？雲頂集團總裁朱福明透露，雖然疫情下收入減少，但由於郵輪容納人數減半，亦無須遠航，工資、燃油，以及食物成本亦相應減少。



不過另一邊廂，航空業仍處於「冰封時期」，不少航空從業員被解僱。朱透露，由於工作性質相近，郵輪公司一直聘請航空業從業員，成為兼職或長期僱員。而隨著疫情緩和，郵輪公司繼獲批公海遊後，亦再次迎來轉機，他估計港府將於今年聖誕節前，批准船上的人數上限提升至75%。

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疫下無法外遊 本地年輕郵輪客大增三成 雲頂總裁稱復航後班班爆

【10:00】歷經去年初「鑽石公主號」船上爆發新冠肺炎後，隨著本港疫情逐漸緩和，政府終於批准郵輪公司復航。其中，以香港為發展基地之一的雲頂集團，旗下的「雲頂夢號」亦於今年7月30日順利啟航。



雲頂集團總裁朱福明表示，復航後每個航次均爆滿，9月及10月大部分航次亦已售罄。當中以本地年輕旅客、留港的外藉人士的比例顯著上升，增幅約兩至三成。他認為，客源的改變與疫下市民無法外遊有關，成為旅遊業界的奇葩。

雲頂集團總裁朱福明表示，復航後每個航次均爆滿，9月及10月大部分航次亦已售罄。（張浩維攝）

第三針疫苗︱崔俊明建議高危人士分批打 料復必泰亦要補打

【10:02】世界衛生組織（WHO）專家建議，免疫系統較弱及已完成兩劑疫苗接種人士可接種第三針，本港的政府專家委員會將開會討論。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，接種復必泰的人士亦有機會要打第三針，但未有迫切性。



崔俊明相信現時疫苗數量足夠打第三針，但由於場地及醫護人手未必可應付，「唔可以一窩鋒打」，建議分批讓長者及免疫系統較弱的人士先打。他指，外國有研究指可同時接種新冠疫苗及流感疫苗，認為可考慮同日接種。

葉劉試「溝針」抗體升至近2萬 促政府讓需要出境人士打第三針

【09:21】政府專家將開會商討是否需要接種第三劑新冠疫苗，行會成員，立法會議員葉劉淑儀今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，早前溝針打第三針復必泰疫苗後，抗體水平由9月時最低的59，升至10月中時的約1.78萬。她指，聽聞年輕人接種復必泰後反應大，因此「想試下溝針」，又希望政府可考慮讓有需要外出營商的市民盡快接種第三針疫苗。

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼



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強制檢測｜東華三院群芳幼兒園上榜 師生最遲周四檢測

【00:01】食物及衞生局昨晚（19日）刊憲，將東華三院群芳幼兒園、十八鄉鄉事委員會公益社小學二年級，納入強制檢測。任何人於指明期間，曾逗留超過兩小時，須在10月21日(周四)或之前接受檢測。

▼2018年10月21日新世界維港泳▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.19｜蒙古返港童確診 瑪嘉烈醫院漏報針後面癱個案

新冠肺炎｜今增2宗輸入個案帶變種病毒 3歲女童蒙古抵港確診

新冠疫苗｜市民接種後面癱 申保障基金被拒 揭瑪嘉烈醫院無呈報

新冠疫苗｜單日4100人打首劑 接種率微升至67.9%

通關｜港府未定與內地通關方案 鍾國斌：考慮到幾時 何年何月？

政府公布新一輪檢疫酒店名單 增四酒店應付聖誕、農曆新年回港潮

聖誕新年料回港人數多 酒店業：下輪檢疫酒店增2000房多為中低價

新世界維港渡海泳擬12月12日復辦 參加者須打齊疫苗兼檢測呈陰性

美酒佳餚巡禮11月舉行 400餐廳提供優惠 再度不設中環主場

除夕煙花連續第三年取消機會大 旅發局：正籌備另一大型實體活動

粉嶺浸信會呂明才幼稚園爆發上呼吸道感染 20學童中招

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼

