優質教育基金增撥5億發展電子學習配套　計劃今日起接受申請

疫情下網上學習成為新常態，教育局今日（20日）宣布推出「優質教育基金電子學習配套計劃」，撥款5億元支援及推動電子學習，計劃即日起接受申請。

教育局表示，疫情下採用混合模式學習，即面授課堂、在家以電子或其他模式學習，已成為教學新常態，期望透過計劃，促進教育界及商界合作，發展電子學習配套。



疫情下網上學習成為新常態，教育局今日（20日）宣布推出「優質教育基金電子學習配套計劃」，以支援及推動電子學習，計劃即日起接受申請。（資料圖片）

教育局撥5億元發展電子學習配套

教育局表示，疫情下採用混合模式學習，已成為教學的新常態，當局於優質教育基金撥款5億元推出計劃，期望可透過計劃促進教育界、大專院校、教育及專業團體，以及商界合作，發展電子學習配套。

當局指，今日已發信邀請公營學校、直資學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，成為大專院校及辦學團體的夥伴學校，協助構思電子學習新項目。優質教育基金將為項目，提供最長3年的撥款，讓學校試用成品。

教育局局長楊潤雄在社交媒體表示，計劃能鼓勵學界及商界互相合作，開發可被學界廣泛應用的電子學習平台，意義重大。（教育局局長楊潤雄Facebook）

15億元資助學校買流動電腦裝置 惠及31萬學生

教育局局長楊潤雄在社交媒體表示，學校善用電子學習有助提升教學質素，教育局今日推出的「優質教育基金電子學習配套計劃」，能鼓勵學界及商界互相合作，開發可被學界廣泛應用的電子學習平台，意義重大。

為確保所有學生都有接受電子學習的平等機會，楊潤雄指，優質教育基金於今年5月推出「優質教育基金電子學習撥款計劃—提供流動電腦裝置及上網支援」的15億元計劃，學校可透過簡便程序申請撥款購買流動電腦裝置，供有經濟需要的學生借用，並為因居住環境所限而未能獲得合適上網服務的學生提供上網支援，預計可惠及31萬學生。

有興趣學校可於明年1月31日前遞交申請

教育局表示，基金秘書處將會成立委員會，專責審批計劃申請，成員將包括資訊科技專家、學界、高等教育界和商界人士，以及相關政府部門和機構的代表。有興趣參與的學校，須於2022年1月31日前，填妥申請表格交回教育局資訊科技教育組。